Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Mitbegründer und CEO von Twitter, Jack Dorsey, hat seinen Ausstieg aus dem Unternehmen angekündigt. CTO Parag Agrawal wird ihn ersetzen, während Bret Taylor den neuen Vorstandsvorsitzenden übernimmt.

Dorsey leitet Twitter seit 2015 als CEO – nachdem er 2008 aus der Rolle gedrängt wurde. Obwohl er Twitter verlassen hat, wird er weiterhin CEO von Square bleiben. In einer Erklärung sagte Dorsey, er habe beschlossen, Twitter zu verlassen, weil er glaubt, dass das Unternehmen "bereit ist, von seinen Gründern fortzuschreiten".

Dorsey fügte hinzu: „Mein Vertrauen in Parag als CEO von Twitter ist tief. Seine Arbeit in den letzten 10 Jahren hat sich verändert.“

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 29 November 2021

In einem Brief an die Mitarbeiter gab Dorsey bekannt, dass er seine Amtszeit im Vorstand bis "Mai-ish" beenden wird. Dorsey sagte, er halte es für entscheidend, dass ein Unternehmen "für sich allein stehen kann, frei vom Einfluss oder der Richtung seines Gründers". Er sagte auch, die Entscheidung zu gehen sei seine eigene und eine schwere.

Er beschrieb sich selbst als sehr traurig und doch sehr glücklich. "Ich liebe diesen Service und diese Gesellschaft... und euch alle so sehr", sagte Dorsey.

Große Dankbarkeit für @jack und unser gesamtes Team und viel Vorfreude auf die Zukunft. Hier ist die Nachricht, die ich an die Firma geschickt habe. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1 — Parag Agrawal (@paraga) 29. November 2021

Agrawal veröffentlichte seine eigene Notiz an die Mitarbeiter vor einem All-Hands-Meeting, bei dem er sagte, er sei vor 10 Jahren zu Twitter gekommen.

"Ich bin in Ihren Schuhen gelaufen, ich habe die Höhen und Tiefen, die Herausforderungen und Hindernisse, die Siege und die Fehler gesehen", sagte der neue CEO. "Aber damals und heute sehe ich vor allem die unglaubliche Wirkung von Twitter, unsere anhaltenden Fortschritte und die aufregenden Möglichkeiten, die vor uns liegen."