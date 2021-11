Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wollten Sie schon immer Tweets von einer bestimmten Person auf Twitter nachschlagen? Es gibt jetzt einen sehr einfachen Weg, dies zu tun.

Es gibt ein paar Methoden, aber die neueste - die Suche aus Profilen - ist bei weitem die einfachste und unkomplizierteste.

Für die längste Zeit bot Twitter Benutzern eine manuelle Möglichkeit, Tweets von bestimmten Konten zu durchsuchen. Es war jedoch nicht sehr benutzerfreundlich und hatte gemischte Ergebnisse. In der Suchleiste auf Twitter musste man nach „von:[Twitter-Handle] [Suchbegriff]“ suchen. Das könnte also so aussehen:

von:Taschenstoff Apfel

Um es einfacher zu machen, einen Tweet zu finden, den jemand vor Jahren getwittert hat, hat Twitter auf den Profilseiten eine neue Suchschaltfläche hinzugefügt. Mit dieser Schaltfläche können Sie Tweets aus jedem angezeigten Profil durchsuchen. Der Social-Media-Berater M att Navarra berichtete erstmals, dass die neue Suchschaltfläche im September 2021 für Nutzer aufgetaucht sei. Einen Monat später bemerkten XDA-Entwickler, dass sie für alle Benutzer der iOS-App von Twitter weit verbreitet war.

So finden Sie die neue Suchschaltfläche:

Öffnen Sie die neueste Version der Twitter-App (nur iOS). Gehen Sie zum Profil eines Benutzers. Suchen Sie im Titelbildbereich nach der Lupe (neben der Menütaste ...). Tippen Sie auf die Lupe. Es ist die neue Suchschaltfläche. Geben Sie Schlüsselwörter ein, nach denen Sie in den vergangenen Tweets des Benutzers suchen möchten.

Weitere Tipps und Tricks finden Sie im Twitter-Hub von Pocket-lint.