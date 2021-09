Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter hat den Erstellern von Inhalten seit langem mehr Möglichkeiten versprochen, direkt von ihrer Fangemeinde Einnahmen zu erzielen, und heute unternimmt das Unternehmen einen großen Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Der Social-Media-Riese hat heute eine neue Funktion eingeführt, die als "Super Followers" bezeichnet wird - eine neue Option, mit der Benutzer bis zu 9,99 US-Dollar pro Monat für den Zugriff auf exklusive Twitter-Inhalte verlangen können.

Zu Beginn öffnet Twitter die Funktion mit drei Preisstufen, die Benutzer in ihrem Profil festlegen können: 2,99 $ / 4,99 $ / 9,99 $. Zusätzlich hat Twitter Anfang dieses Jahres jedoch eine Funktion namens Tip Jar veröffentlicht , bei der einige verifizierte Konten ein zusätzliche Schaltfläche in ihrem Profil, mit der Fans ihnen direkt Geld senden können.

Die Schnittstelle, die beschreibt, wie Benutzer Inhalte gezielt nur an ihre Super Follower senden können.

Im ersten Blog-Beitrag stellt Twitter klar, dass Super Follower zunächst nur einer kleinen Gruppe von Nutzern in den USA zur Verfügung stehen werden.

Wir fangen gerade erst an und so kann eine kleine Gruppe in den USA, die sich beworben hat, ein Super Follows-Abonnement einrichten. Personen können sich weiterhin für die Aufnahme in die Warteliste zum Einrichten eines Super Follows-Abonnements bewerben, indem sie die Seitenleiste auf Ihrer Home-Timeline öffnen, auf Monetarisierung tippen und dann Super Follows auswählen. Um jetzt für die Warteliste in Frage zu kommen, musst du 10.000 oder mehr Follower haben, mindestens 18 Jahre alt sein, innerhalb der letzten 30 Tage 25 Mal getwittert haben, in den USA sein und unsere Super Follows-Richtlinie befolgen.