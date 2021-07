Twitter testet, dass Sie Tweets ab- oder zustimmen können

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter nimmt eine Seite aus Reddits Playbook, indem es ein neues Downvote- und Upvote-Reaktionssystem für Tweets testet.

„Einige von euch sehen auf iOS möglicherweise verschiedene Optionen, um Antworten nach oben oder unten zu bewerten. Wir testen dies, um die Arten von Antworten zu verstehen, die Sie in einer Convo für relevant halten, damit wir daran arbeiten können, mehr davon anzuzeigen“, Twitter in einem Tweet am 21. Juli 2021 angekündigt. In einem anderen Tweet stellte das Unternehmen klar, dass es sich derzeit um einen Test für die Forschung handelt und dass Ihre Upvotes oder Downvotes die Reihenfolge der Antworten nicht ändern.

Denken Sie daran, dass Reddit seit langem Downvoting und Upvoting anbietet, aber sein System ist eine Möglichkeit, die Antworten, Antworten und Beiträge eines Subreddits zu ordnen. Twitter macht jedoch deutlich, dass seine Upvotes und Downvotes im Test unterschiedlich funktionieren. Es heißt, dass Downvotes kein Dislike-Button sind und derzeit nicht öffentlich sind (sie sind nur für Sie sichtbar), aber Ihre Upvotes auf Tweets werden anderen als Likes angezeigt.

Twitter testet die Funktion mit einer kleinen Gruppe von Nutzern auf iOS. Diese Benutzer können auch unterschiedliche Stile sehen, z. B. Aufwärts- und Abwärtspfeile, ein Herzsymbol und ein Abwärtspfeil oder Daumen hoch und Daumen runter. Es wurde nicht gesagt, ob die Abstimmung zu einer offiziellen Funktion werden soll oder wie sich dies auf Ihren Twitter-Feed auswirkt.

Es ist erwähnenswert, dass Twitter in den letzten Monaten äußerst transparent in Bezug auf seine bevorstehenden Pläne war, egal ob es neue Funktionen in Arbeit sind oder sogar Abonnementoptionen in Betracht gezogen werden. Erst gestern kündigte es eine Überarbeitung von TweetDeck an – etwas, das Sie jetzt mit einem einfachen Browser-Hack testen können.