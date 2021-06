Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wissen Sie, wie Sie Erwähnungen, in denen Sie in Facebook-Posts markiert sind, ausblenden können? Nun, Twitter könnte bald eine ähnliche Funktion für Tweets einführen.

Das soziale Netzwerk erwägt einen neuen Weg, um Sie in einem Gespräch "unerwähnt" zu lassen. Es arbeitet an Tools, mit denen Sie, wenn sie veröffentlicht werden, Benutzer daran hindern würden, Sie zu erwähnen, ohne dass Sie blockieren oder stummschalten. Der Twitter-Produktdesigner Dominic Camozzi beschrieb die Funktionen als "frühe Konzepte", sagte jedoch, sie würden es "einfacher machen, sich von einem Tweet oder einer Konversation zu entfernen, an der Sie nicht beteiligt sein möchten".

Manchmal willst du reden, und manchmal... tust du es einfach nicht.



Sehen Sie sich diese frühen Konzepte an, die helfen könnten, unerwünschte Aufmerksamkeit auf Twitter zu kontrollieren.



Feedback, gerade in dieser Anfangsphase, ist erwünscht (und erwünscht)! pic.twitter.com/6SpzqiwFlL — Dominic Camozzi (@_dcrc_) 14. Juni 2021

Wenn Sie sich selbst nicht erwähnen, können Sie die Verknüpfung Ihres Handles mit einem Tweet aufheben und verhindern, dass Sie in Antworten markiert werden. Sie könnten auch verhindern, dass bestimmte Benutzer Sie in Zukunft erwähnen. Sie können sogar neue Erwähnungen für eine bestimmte Anzahl von Tagen blockieren. Es sieht so aus, als könnten Sie in Tweets und Einstellungen eintauchen, um zu ändern, wer Sie erwähnen darf, oder Erwähnungen sogar pausieren, um "schnell auf Situationen zu reagieren", die eskaliert sind.

Wir vermuten, dass diese Tools für diejenigen nützlich sein werden, deren Tweets viral wurden oder die auf der Plattform weit verbreitet belästigt wurden. Die Sache ist die, Camozzi hat nicht bestätigt, wann diese Funktionen für Benutzer gestartet werden. Twitter sucht jedoch aktiv nach Feedback zu seinen Plänen.

Schreiben von Maggie Tillman.