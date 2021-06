Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter bietet einen kostenpflichtigen Abonnementdienst namens Twitter Blue an . Es enthält Premium-Funktionen wie die Möglichkeit, Tweets rückgängig zu machen. Ab dem 3. Juni 2021 wird es nur in begrenztem Umfang in einigen Ländern eingeführt, wird jedoch in Zukunft in größerem Umfang eingeführt. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Twitter Blue ist ein Dienst, den Sie gegen eine feste monatliche Gebühr abonnieren können, um zusätzliche Funktionen in der mobilen Twitter-App freizuschalten (zum Start nur für iOS).

Twitter Blue startet zuerst in Kanada und Australien.

Ein Twitter Blue-Abonnement kostet 3,49 CAD oder 4,49 AUD pro Monat.

Es ist ganz einfach, Twitter Blue zu abonnieren.

Öffnen Sie die mobile Twitter-App auf Ihrem iOS-Gerät. Navigieren Sie zum Profilmenü Tippen Sie auf Twitter Blau. Tippen Sie auf die blaue Schaltfläche Abonnieren für $/mo. Befolgen Sie die Zahlungsaufforderungen in der App, um Ihren Kauf abzuschließen.

Sie können Ihren Abonnementstatus überprüfen. Gehen Sie zu Profilmenü > Twitter Blau. Wenn Sie registriert sind, wird ein Aktiv-Status-Badge mit einem grünen Häkchen angezeigt.

Abonnenten von Twitter Blue erhalten Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Lesezeichenordner: Abonnenten können ihre gespeicherten Tweets organisieren

Abonnenten können ihre gespeicherten Tweets organisieren Tweet rückgängig machen: Abonnenten haben bis zu 30 Sekunden Zeit, um auf „Rückgängig“ zu klicken, bevor Ihr Tweet veröffentlicht wird

Abonnenten haben bis zu 30 Sekunden Zeit, um auf „Rückgängig“ zu klicken, bevor Ihr Tweet veröffentlicht wird Lesermodus: Verwandelt lange Tweet-Threads in „leicht lesbaren Text“

Verwandelt lange Tweet-Threads in „leicht lesbaren Text“ Vergünstigungen: Abonnenten erhalten auch Zugriff auf Vergünstigungen Anpassbare App-Symbole für den Startbildschirm eines Geräts Lustige Farbthemen für die Twitter-App Zugang zum dedizierten Abonnement-Kundensupport

Abonnenten erhalten auch Zugriff auf Vergünstigungen

Der erste Satz von Funktionen wurde basierend auf dem Feedback entwickelt, das Twitter von seiner "Power Twitter Community" erhalten hat. Das Unternehmen gab bekannt, dass es die „erste Iteration“ seines Abonnementdienstes einführt und plant, auf Feedback zu hören und im Laufe der Zeit noch mehr Funktionen und Vorteile für Abonnenten zu entwickeln. Es hofft, dass die anfängliche Rollout-Phase dazu beiträgt, ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, "was Ihr Twitter-Erlebnis individueller macht".

Nachdem Sie sich bei Twitter Blue angemeldet haben, können Sie Ihre Twitter Blue-Funktionen auf der Twitter Blue-Mitgliedschaftsseite anpassen.

Du kannst beispielsweise den Ablaufzeitraum für das Rückgängigmachen von Tweets auf 30 Sekunden oder weniger einstellen. Sie können auch mit einer von mehreren farbigen Optionen auswählen, wie Ihr Twitter-App-Symbol auf Ihrem Telefon angezeigt wird. Sie können auch die Themenfarben wählen. Navigieren Sie einfach zum Twitter Blue-Menü und beginnen Sie zu spielen.

Tippen Sie im Profilmenü auf Twitter Blue Tippen Sie auf Funktionseinstellungen. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie anpassen möchten: Tweet rückgängig machen

Farbthema

App-Symbol

Weitere Informationen zur Funktionsweise der einzelnen Anpassungsoptionen finden Sie auf der Support-Seite von Twitter hier.

Eine der Funktionen, die Sie nicht über das blaue Twitter-Menü anpassen können, ist der Lesermodus. Um dies zu aktivieren oder zu deaktivieren, müssen Sie dies über einen Tweet tun.

Gehen Sie zu den Tweet-Details oben rechts. Tippen Sie auf das Symbol für den Lesemodus, um diese Funktion zu aktivieren. Tippen Sie auf das Symbol für den Lesemodus, um die Funktion auszuschalten.

Wenn Sie einen Lesezeichenordner erstellen möchten, können Sie dies über die Home-Timeline oder das Profil in der Twitter-App tun.

Tippen Sie in einem Tweet auf das Teilen-Symbol und wählen Sie Tweet zu Lesezeichen hinzufügen Add Tippen Sie auf die blaue Schaltfläche Zum Ordner hinzufügen

Tippen Sie auf Lesezeichen. Tippen Sie unten auf der Seite Lesezeichen auf das Symbol Neuer Ordner. Geben Sie einen Namen für Ihren Ordner ein. Tippen Sie auf Erstellen.

Um nun einen Tweet zu Ihrem Lesezeichenordner hinzuzufügen, tippen Sie einfach unten im Tweet auf das Symbol Tweet teilen und wählen Sie dann aus der Reihe der Optionen Zum Ordner hinzufügen. Möglicherweise müssen Sie wischen, um die vollständige Liste der Optionen anzuzeigen. Einfach!

Sieh dir den offiziellen Twitter Blue-Support-Hub an! Der Blog-Beitrag von Twitter, in dem die Funktion angekündigt wird, ist auch hier verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.