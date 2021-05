Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter hat kürzlich Spaces gestartet, eine Audio-Funktion im Clubhaus-Stil. Zu der Zeit hieß es, dass eine Erweiterung in den Werken namens Ticket Spaces war. Jetzt wird eine Vorschau der Ticket Spaces angezeigt und erklärt, was Benutzer von der zusätzlichen Funktionalität erwarten können, die im Wesentlichen einen Space hinter einer Paywall sperrt.

Zunächst ist es hilfreich zu verstehen, was Twitter Spaces sind. Lesen Sie daher unseren Leitfaden zu dieser Funktion. Spaces sind im Wesentlichen Audio-Chatrooms, die Benutzer direkt über die Twitter-App starten oder beitreten können. Derzeit sind Spaces öffentlich und jeder kann als Listener beitreten. Wenn Sie ein Feld erstellen, sehen Ihre Anhänger es in ihren Flotten. Twitter hat gerade damit begonnen, jedem mit mehr als 600 Followern das Hosting zu ermöglichen, und das Unternehmen sagte, es arbeite auch an gemeinsam gehosteten Spaces.

Mit Ticketed Spaces ermöglicht Twitter seinen Nutzern, kostenpflichtige Spaces zu hosten. Mit anderen Worten, mit Ticketed Spaces können Twitter-Benutzer den Eintritt in ihre Audio-Chatrooms in Rechnung stellen. Hosts von Ticketed Spaces können ihre eigenen Eintrittspreise sowie die Anzahl der verfügbaren Tickets festlegen.

Twitter

Im Mai 2021 zeigte Twitter eine Vorschau der Ticket Spaces und enthüllte, wie sie funktionieren werden.

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 21 Kann 2021

Laut Twitter können sich US-Nutzer in "den nächsten Wochen" irgendwann dafür bewerben, kostenpflichtige Live-Audioräume zu hosten. Jeder, der eine Gebühr erheben möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens 1.000 Follower haben. In den letzten 30 Tagen müssen drei Spaces gehostet werden. Es gibt noch kein Wort, wann sich britische Benutzer bewerben können. Obwohl nur US-Benutzer diese Ticketed Spaces hosten können, kann jeder auf der ganzen Welt Zugang zu einem Ticketed Space erwerben.

Twitter versprach, dass die ersten Bewerbungen innerhalb weniger Wochen bearbeitet werden, wenn der Bewerbungsprozess für Benutzer geöffnet wird. Das Unternehmen plant jedoch, mit einer kleinen Testgruppe zu beginnen. Twitter hat Screenshots des Bewerbungsprozesses geteilt, die aussehen und funktionieren - was Sie in der Galerie oben sehen können.

Twitter arbeitet mit Stripe zusammen, um Zahlungen abzuwickeln. Twitter-Nutzer erhalten 80 Prozent des Umsatzes, nachdem die In-App-Kaufgebühren von Apple und Google übernommen wurden. Wenn Sie also ein Ticket im Wert von 20 US-Dollar verkaufen, würde Apple vermutlich eine Kürzung um 30 Prozent vornehmen, und dann würden 20 Prozent an Twitter gehen, sodass Sie 10 US-Dollar erhalten.

Twitter sagte, dass es die Kosten für die Transaktionsgebühren von Stripe übernehmen wird, aber Hosts von Ticketed Spaces benötigen ein eigenes Stripe-Konto, um loszulegen.

Lesen Sie hier unseren Leitfaden zu Twitter Spaces. Schauen Sie sich auch unbedingt den Support-Hub von Twitter für Spaces an.

Schreiben von Maggie Tillman.