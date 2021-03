Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge plant Twitter eine Überarbeitung seiner TweetDeck-Dashboard-App.

Mit TweetDeck , das 2008 gestartet wurde und ursprünglich unabhängig war, bevor Twitter es 2011 erwarb, können Sie Twitter-Konten an einem einzigen Ort verwalten. Dazu gehören einfach zu scannende vertikale Zeilen und zahlreiche detaillierte Steuerelemente, mit denen Sie Ihre Twitter-Listen gestalten und anordnen können und füttert.

Laut The Verge plant Twitter nach vielen Jahren der Vernachlässigung endlich, die alternde App, die von Journalisten und Power-Usern gleichermaßen geliebt wird, erheblich zu aktualisieren. Produktchef Kayvon Beykpour sagte, Twitter plane, später im Jahr 2021 mehr über das Update zu berichten. Er bemerkte, dass das Produktteam von TweetDeck weiß, dass es TweetDeck in letzter Zeit nicht viel Liebe geschenkt hat, aber sie hoffen, dass sich dies bald ändern wird.

Die Überarbeitung von TweetDeck ist offenbar Teil der übergeordneten Ziele von Twitter, seine Tools zu verbessern und letztendlich die Beziehungen zu Entwicklern zu reparieren.

Folgendes sagte Beykpour:

"Wir haben von Grund auf an einer ziemlich umfassenden Überarbeitung von TweetDeck gearbeitet, und wir freuen uns, diese irgendwann in diesem Jahr öffentlich zu teilen. Das ist also nur ein Beispiel für einen von Twitter betriebenen Dienst, den wir betreiben werden." Investieren Sie weiter in. Wir haben in den letzten fünf Jahren, glaube ich, unserem Entwickler-Ökosystem nicht viel Liebe geschenkt. Eine Reihe von Gründen dafür, einige Fehltritte, die wir in der Vergangenheit unternommen hatten, dann auch sortieren der Priorisierung. Wir ändern das auch. "

Beykpour erwähnte nicht, ob TweetDeck ein neues Design oder neue Funktionen erhalten würde, aber ein Bloomberg-Bericht vom letzten Monat besagte, dass Twitter aktiv eine Premium-Version von TweetDeck untersuchte, die eine Abonnementgebühr kosten könnte. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.