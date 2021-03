Twitter bietet Android-Nutzern Spaces-Tests an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da Clubhouse gerade dabei ist, die Welt im Sturm zu erobern (oder zumindest einen Teil der Welt), ist Twitter nicht überraschend dabei, einen Konkurrenten für den Audio-Chatroom-Dienst zu machen.

Dieser Konkurrent ist Spaces und kann seit einigen Wochen unter iOS getestet werden. So können Benutzer es überprüfen und sehen, wie es funktioniert, während Twitter noch an den Knicken und Fehlern arbeitet.

Jetzt öffnet sich der Test ein wenig und lässt Android-Benutzer herein, wenn auch nur in begrenzter Kapazität.

Android Leute, unsere Beta wächst! Ab heute können Sie in jedem Raum mitmachen und sprechen. BALD können Sie Ihre eigenen erstellen, aber wir arbeiten noch an einigen Dingen. Halten Sie sich für Live-Räume über Ihrem Zuhause fern - Spaces (@TwitterSpaces) 2. März 2021

Benutzer von Android-Geräten können sich Spaces anschließen und in ihnen sprechen, aber sie können noch keine eigenen einrichten - dies ist derzeit auf das iOS-Segment beschränkt.

Um einem Raum beizutreten und zu sehen, was passiert, behalten Sie den oberen Rand Ihrer Zeitleiste im Auge - sie erscheinen an derselben Stelle wie Flotten, jedoch mit einer violetten Grenze anstelle einer blauen. Es scheint keine Möglichkeit für Android-Benutzer zu geben, sich speziell für die Beta anzumelden. Es geht also nur darum, wachsam zu bleiben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.