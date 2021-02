Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter hielt am 25. Februar 2021 während einesAnalystentags eine Präsentation, in der einige neue Funktionen für seine Plattform angekündigt wurden.

Die größere der beiden neuen Funktionen heißt Super Follow. Benutzer können ihren Followern den Zugriff auf ihre zusätzlichen Premium-Inhalte in Rechnung stellen. Beispiele hierfür sind exklusive Tweets, ein Abonnement für einen Newsletter, der Zugriff auf eine Community-Gruppe oder ein Unterstützerabzeichen. Twitter sagte, es habe das Feature entwickelt, nachdem es nach Lösungen gesucht hatte, mit denen es Autoren und Verlegern, die direkt von ihrem Publikum unterstützt werden möchten, finanzielle Anreizmodelle bieten könnte.

In einem Modell für seine Präsentation zeigte Twitter, wie ein Benutzer 4,99 USD pro Monat berechnen kann, und dann erhalten seine zahlenden Follower Zugriff auf ihre Liste der Vergünstigungen. Das Modell besagt, dass der Benutzer, der Gebühren erhebt, "Geld mit Ihrem Super Follow verdient und Sie die aufgeführten Vergünstigungen als Dankeschön erhalten".

Es scheint, dass Twitter mit Super Follow versucht, eher Patreon , OnlyFans oder sogar YouTube und Facebook zu ähneln , die alle direkte Ersteller-Zahlungsfunktionen eingeführt haben. Wir gehen davon aus, dass Twitter die Einnahmen kürzen wird, obwohl es noch keine öffentlich mit der Funktion verbundenen Gebühren bestätigt hat.

Die zweite neue Funktion von Twitter heißt Communities. Benutzer können Gruppen basierend auf bestimmten Interessen erstellen und ihnen beitreten.

Soweit wir wissen, ähneln sie Facebook-Gruppen, da Sie eine für jedes Interesse erstellen können - beispielsweise Pflanzen - und dann Tweets zu diesem Thema sehen. In einem Modell für das Feature zeigte Twitter soziale Gerechtigkeit, Katzen und "Surf-Gurlz" als andere Beispielgemeinschaften. Sie wollte es "einfacher machen, Gespräche zu führen, zu entdecken und an Gesprächen teilzunehmen, die auf die relevanten Gemeinschaften oder Regionen ausgerichtet sind, an denen sie interessiert sind".

Es ist unklar, wann diese Funktionen gestartet werden. Twitter beschrieb sie nur als "was kommt als nächstes" für seine Plattform.

Schreiben von Maggie Tillman.