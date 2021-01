Der wahre Grund, warum Twitter Trump dauerhaft verboten hat

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In einem bemerkenswerten Schritt hat Twitter US-Präsident Donald Trump dauerhaft von der Plattform verbannt.

Das soziale Netzwerk gab seine Entscheidung bekannt, nachdem ein Pro-Trump-Aufstand am 6. Januar das US-Kapitol gestürmt hatte und fünf Tote, darunter ein Polizist, zurückblieben. "Nach eingehender Prüfung der jüngsten Tweets aus dem @ realDonaldTrump-Konto und des Kontextes um sie herum haben wir das Konto aufgrund des Risikos einer weiteren Anstiftung zu Gewalt dauerhaft gesperrt", sagte Twitter in einer Erklärung am Freitag.

Nach eingehender Prüfung der letzten Tweets aus dem @ realDonaldTrump- Konto und des Kontextes um sie herum haben wir das Konto aufgrund des Risikos einer weiteren Anstiftung zu Gewalt dauerhaft gesperrt. https://t.co/CBpE1I6j8Y - Twitter Safety (@TwitterSafety) 8. Januar 2021

Als der Pro-Trump-Mob am Mittwoch in das US-Kapitol einbrach, störten die Randalierer die Zertifizierung von Joe Biden als gewähltem Präsidenten durch den Kongress. Twitter reagierte mit einer Einschränkung des Kontos des Präsidenten, nachdem er weitere Lügen über den Diebstahl von Wahlen getwittert hatte. Twitter stellte fest, dass er "schwere Verstöße gegen unsere Civic Integrity-Richtlinie wiederholt" und seine Fähigkeit, 12 Stunden lang zu twittern, blockiert hat.

Zu dieser Zeit warnte Twitter auch Präsident Trump, er könne dauerhaft verboten werden, wenn er weiterhin gegen seine Regeln verstoße.

Sobald er jedoch die Kontrolle über sein Konto wiedererlangt hatte, sandte er weitere Nachrichten, um zu bestätigen, dass er nicht an der Amtseinführung von Biden teilnehmen wird. Er bezeichnete seine Anhänger in Tweets auch als "American Patriots". Einige sagen, Pro-Trump-Anhänger könnten diese Tweets als Rückblick auf seine Behauptungen am Donnerstag ansehen , als er schließlich zugab, dass es am 20. Januar zu einem „geordneten Machtwechsel“ kommen würde.

Der Präsident sagte seinen Anhängern am Freitag ausdrücklich, dass sie eine "RIESIGE STIMME bis in die Zukunft" haben werden und dass sie "in keiner Weise, in keiner Form oder in keiner Form missachtet oder ungerecht behandelt werden !!!" Einige sagen, seine Anhänger könnten die Botschaften als Bestätigung dafür wahrnehmen, dass die Wahl nicht legitim war, und dass er seine Anhänger dafür bewundert, dass sie in seinem Namen im US-Kapitol Gewalttaten begangen haben.

Infolgedessen vermutete Twitter am Freitag, dass die neuesten Tweets des Präsidenten seit der Wiedererlangung der Kontrolle über sein Twitter-Konto „höchstwahrscheinlich Menschen dazu ermutigen und inspirieren würden, die kriminellen Handlungen zu wiederholen“. Twitter stellte außerdem fest, dass Pläne für künftige bewaffnete Proteste "bereits begonnen haben, sich auf und außerhalb von Twitter zu vermehren, einschließlich eines geplanten Sekundärangriffs auf das US-Kapitol und die Gebäude des State Capitol am 17. Januar".

Hier ist ein weiterer Teil der ausführlichen Erklärung von Twitter für die Öffentlichkeit, die am Freitag in einem Blogbeitrag veröffentlicht wurde:

„Aufgrund der anhaltenden Spannungen in den Vereinigten Staaten und eines Anstiegs der weltweiten Konversation in Bezug auf die Menschen, die das Kapitol am 6. Januar 2021 gewaltsam gestürmt haben, müssen diese beiden Tweets im Kontext allgemeinerer Ereignisse im Land und in den USA gelesen werden die Art und Weise, wie die Erklärungen des Präsidenten von verschiedenen Zielgruppen mobilisiert werden können, einschließlich zur Anstiftung zu Gewalt, sowie im Kontext des Verhaltensmusters aus diesem Bericht in den letzten Wochen. "

Ebenfalls am Freitag unterzeichneten mehr als 300 Twitter-Mitarbeiter eine interne Petition, in der das dauerhafte Verbot von Präsident Trump gefordert wurde. „Wir müssen die Mitschuld von Twitter an dem untersuchen, was der gewählte Präsident Biden zu Recht als Aufstand bezeichnet hat. Diese Handlungen gefährden das Wohlergehen der Vereinigten Staaten, unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter “, berichteten die Mitarbeiter im Wall Street Journal.

Twitter teilte The Verge Friday mit, dass Präsident Trump, wenn er versucht, das noch aktive Twitter-Konto @POTUS zu verwenden, um in Zukunft zu twittern, diese neuen Nachrichten entfernen würde. Wenn der Präsident überhaupt versucht, ein neues Konto zu erstellen, würde dies dauerhaft gesperrt dieses Konto "bei der ersten Erkennung".

Wie andere soziale Netzwerke mit Präsident Trump umgehen, hat Facebook ihm bis zum Tag der Amtseinführung ein „ unbefristetes “ Verbot auferlegt.

Schreiben von Maggie Tillman.