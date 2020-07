Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Twitter erwägt neue Möglichkeiten, um mit seinen Nutzern Geld zu generieren, unter anderem durch die Einführung eines Abonnementmodells. Hier ist alles, was wir bisher wissen.

Am 23. Juli, Tage nach einer massiven Sicherheitsverletzung bei Twitter, gab CEO Jack Dorsey in der Forderung eines Investors nach Ergebnissen für das zweite Quartal bekannt, dass die Plattform nach zusätzlichen Möglichkeiten sucht, um Einnahmen zu erzielen, insbesondere angesichts des jüngsten starken Rückgangs ihres Kernwerbegeschäfts. "Sie werden wahrscheinlich dieses Jahr einige Tests sehen", sagte Dorsey und fügte hinzu, dass er "eine wirklich hohe Messlatte hat, wenn wir die Verbraucher bitten würden, für Aspekte von Twitter zu bezahlen".

Der CEO bestätigte, dass Twitter seine Einnahmequellen diversifizieren will und dass es sich in der "sehr, sehr frühen Phase der Erkundung" befindet. Er fügte hinzu: "Wir möchten sicherstellen, dass jede neue Einnahmequelle unser Werbegeschäft ergänzt. Wir glauben, dass es eine Welt gibt, in der Abonnements komplementär sind, in der der Handel komplementär ist und in der Menschen bei der Verwaltung von Paywalls unterstützt werden. Wir denken ist komplementär. "

Wir befinden uns auch in einem frühen Stadium der Erforschung zusätzlicher potenzieller Umsatzprodukte, die unser Werbegeschäft ergänzen, einschließlich Abonnements und anderer. Es ist sehr früh; Wir erwarten für 2020 keine Einnahmen gegenüber diesen. $ TWTR - Twitter Investor Relations (@TwitterIR) 23. Juli 2020

In einem Tweet, Twitter später, kommentiert Dorsey: "Wir befinden uns auch in einem frühen Stadium der Untersuchung zusätzlicher potenzieller Umsatzprodukte, die unser Werbegeschäft ergänzen, einschließlich Abonnements und anderer. Es ist sehr früh; wir erwarten keine Einnahmen gegen diese im Jahr 2020. "

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum die Werbeeinnahmen von Twitter rückläufig sind und daher ein Abonnementmodell diversifiziert und eingeführt werden soll. CNN geht beispielsweise davon aus, dass das Unternehmen von Werbetreibenden getroffen wurde, die an einem Anzeigenboykott gegen soziale Medien wegen landesweiter Proteste gegen die Rassenjustiz beteiligt waren.

Dorsey selbst beschrieb die zweite Juliwoche jedoch als "harte Woche". Es erlitt einen massiven Hack, bei dem zahlreiche verifizierte Berichte - darunter die von Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk und Jeff Bezos - kompromittiert wurden. Dies hat die Werbeeinnahmen wahrscheinlich stark beeinflusst.

Dorsey entschuldigte sich für die Sicherheitsverletzung und behauptete, das Unternehmen sei "zurückgefallen" und sein Team fühle sich wegen des Vorfalls "schrecklich".

"Sicherheit hat keinen Endpunkt. Es ist eine ständige Iteration", fügte der CEO hinzu. "Wir werden hier weiter darüber hinausgehen, wenn wir unsere Systeme weiter sichern und weiterhin mit externen Firmen und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten."

Twitter befindet sich in einem frühen Stadium der Erkundung von Abonnementoptionen und hat noch nicht angekündigt, wann es eine für Twitter-Benutzer starten wird.

Auch hier hat Twitter noch keine Abonnementoption gestartet, geschweige denn angekündigt, wie viel man Twitter-Nutzer kosten würde.

CEO Jack Dorsey bestätigte während eines Investorenanrufs, dass Twitter Abonnements prüft. Das Unternehmen bestätigte die Nachricht auch in einem Tweet.

Berichte über eine kostenpflichtige Twitter-Option tauchten erstmals auf, nachdem das Unternehmen eine Stellenausschreibung veröffentlicht hatte , bei der es anscheinend darum ging, eine Abonnementplattform mit dem Codenamen "Gryphon" aufzubauen. Die Aktie von Twitter stieg zu dieser Zeit stark an, ein sicheres Zeichen für den Appetit der Anleger.