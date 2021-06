Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter hat im Juni 2020 das Tor zu Zeichenbeschränkungen für Tweets geöffnet. Nein, Sie können immer noch keine Aufsätze posten – Text sowieso. Sie können jedoch eine Audionachricht aufnehmen und an Ihren Tweet anhängen.

Es gibt natürlich einige Vorbehalte. Hier erfahren Sie, was Sie über Twitter Voice Tweets und ihre Funktionsweise wissen müssen.

Sprach-Tweets oder Tweets mit Audio sind eine Funktion zum Verfassen, die in der Twitter iOS-App verfügbar ist.

Sie sind im Grunde eine kreativere Möglichkeit, Ihre Gedanken auszudrücken, ohne alles manuell eingeben oder durch eine Zeichenbeschränkung eingeschränkt zu sein. „Manchmal reichen 280 Zeichen nicht aus und einige Konversationsnuancen gehen bei der Übersetzung verloren“, sagte Twitter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Sprach-Tweets.

Die Idee von Voice-Tweets war es, der Art und Weise, wie wir Twitter nutzen, eine "menschlichere Note" zu verleihen, indem es ermöglicht wird, sich mit Ihrer tatsächlichen Stimme auszudrücken. Sprach-Tweets könnten auch als Zugänglichkeitsfunktion für Blinde oder andere angesehen werden, die es schwer haben, Tweets auf die Standardmethode zu sehen oder einzugeben, obwohl sie derzeit nicht für alle Benutzer verfügbar sind.

Twitter sucht jedoch nach Transkriptionen für Sprach-Tweets.

Hier erfahren Sie, wie die Voice-Tweets von Twitter funktionieren und wie Sie anfangen können, einen Tweet mit einer Aufzeichnung Ihrer Stimme an Ihre Follower zu senden.

Wenn Sie einen Sprach-Tweet erstellen möchten, müssen Sie beim Verfassen eines neuen Tweets nach dem Wellenformsymbol suchen. Tippen Sie darauf und dann auf die Aufnahmetaste, die angezeigt wird, um mit der Aufnahme Ihres Sprach-Tweets zu beginnen. Jeder Sprach-Tweet erfasst bis zu 140 Sekunden Audio. Sobald Sie das Zeitlimit für einen Tweet erreicht haben, wird automatisch ein neuer Sprach-Tweet gestartet und ein Tweet-Thread erstellt, den Sie posten können.

Sie können Sprach-Tweets an normale Tweets anhängen, was im Grunde bedeutet, dass Sie Ihrer Audionachricht eine Textbeschriftung geben können. Sprach-Tweets können jedoch nur Original-Tweets hinzugefügt werden, Sie können sie nicht in Antworten oder Retweets mit einem Kommentar einfügen.

Sie können einen Sprach-Tweet in Ihrem Feed leicht erkennen. Es wird als Audioclip mit dem Profilbild des Sharers als Hintergrund angezeigt. „Ihr aktuelles Profilfoto wird als statisches Bild zu Ihrem Audio-Anhang hinzugefügt und nicht aktualisiert, wenn Sie Ihr Profilfoto aktualisieren“, sagte Twitter beim Start der Funktion.

Sie können Sprach-Tweets anhören, indem Sie auf die Wiedergabeschaltfläche tippen. Auf Ihrem iOS-Gerät wird ein Player-Dock angezeigt, damit Sie im Hintergrund Sprach-Tweets hören und weiter durch Ihren Feed scrollen oder zu einer anderen App wechseln können. Ein Beispiel für einen Sprach-Tweet sehen Sie hier:

Neues Spielzeug :) pic.twitter.com/CTlNGC7KEv
17. Juni 2020

Twitter hat am 17. Juni 2020 Sprach-Tweets für "eine begrenzte Gruppe von Personen" veröffentlicht, die die Twitter-App auf dem iPhone verwenden. Die Funktion wurde nach diesem Datum auf mehr iOS-Benutzer ausgeweitet, ist jedoch immer noch nicht für Android-Benutzer verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.