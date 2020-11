Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitter entwickelt seit mehr als einem Jahr eine neue Stories-Funktion namens Fleets , die nun endlich für mobile Benutzer verfügbar ist. Flotten bieten Twitter die Möglichkeit, sich besser mit Instagram, Snapchat und anderen Plattformen zu messen, die Pionierarbeit im Stories-Format geleistet haben.

Es ist klar, dass Geschichten neue Formen des Teilens fördern - vielleicht sogar ein lockereres, persönliches Teilen -, daher ist es sinnvoll, dass Twitter seinen Nutzern auch die Möglichkeit geben möchte, sich intim auszudrücken - genau wie sie es mit ihren anderen Lieblings-Apps können. Ob Benutzer Flotten tatsächlich auf Twitter nutzen, bleibt abzuwarten. Trotzdem funktioniert die neue Funktion folgendermaßen.

Seit 2006 erlaubt Twitter seinen Nutzern, Tweets zu teilen. In der Regel handelt es sich dabei um textbasierte Posts, sie können jedoch auch Bilder usw. enthalten. Jetzt führt Twitter eine neue, flüchtigere Art von Posts ein. Als Flotten bezeichnet, erscheinen sie natürlich nur 24 Stunden über der Zeitachse, bevor sie verschwinden.

Mit anderen Worten, die Flottenfunktion von Twitter ist ein direkter Klon von Snapchat Stories und Instagram Stories.

Ich weiß, was Sie denken: "Das klingt sehr nach Geschichten!". Ja, es gibt viele Ähnlichkeiten mit dem Stories-Format, die den Menschen bekannt vorkommen. Es gibt auch einige absichtliche Unterschiede, um die Erfahrung stärker auf das Teilen und Sehen der Gedanken der Menschen zu konzentrieren. pic.twitter.com/OaGYZpChcN - Kayvon Beykpour (@kayvz), 4. März 2020

Jeder mobile Twitter-Benutzer hat Zugriff auf die Funktion zum Verschwinden von Nachrichten, die sich oben in der Zeitleiste in einer Reihe von Geschichten-ähnlichen Blasen befindet.

Mit Fleets können Sie Text teilen, auf Tweets anderer antworten oder Videos mit vertrauten Hintergrundfarben und Textoptionen posten - und jede Nachricht verschwindet nach 24 Stunden. Sie können auch auf die Flotten anderer reagieren, indem Sie auf eine tippen und eine direkte Nachricht an den Ersteller senden.

Twitter sagte, dass es in Zukunft auch Aufkleber und Live-Übertragungen einführen wird. Derzeit können Sie eine Flotte nicht mögen oder retweeten.

Sie sollten eine Plus-Schaltfläche in einer neuen Zeile sehen, die sich über Ihrer Twitter-Timeline befindet. Möglicherweise sehen Sie in dieser Zeile neue kurzlebige Beiträge von anderen. Tippen Sie auf das Pluszeichen, um eine Flotte zu starten. Sie können bis zu 280 Zeichen Text eingeben, Fotos, GIFs oder Videos hinzufügen. Wenn Sie Ihre Flotte veröffentlichen, wird sie in dieser neuen Zeile neben anderen Flotten der von Ihnen verfolgten angezeigt, wobei die letzte zuerst angezeigt wird.

Flotten verschwinden nach 24 Stunden.

Obwohl Sie eine Flotte nicht mögen oder retweeten können, können Sie auf Flotten mit Reaktions-Emoji antworten - genau wie Sie auf Tweets in Direktnachrichten antworten können. Sie können auch mit Text antworten, dies öffnet jedoch einen direkten Nachrichtenthread mit der Person, die Sie benachrichtigen.

Das Ding, das du nicht getwittert hast, sondern gewollt hast, aber nicht so nah gekommen bist, war dann aber nah.



Wir haben jetzt einen Platz dafür - Flotten!



Ab heute für alle verfügbar. pic.twitter.com/auQAHXZMfH - Twitter (@Twitter), 17. November 2020

Twitter startete 2020 mit einem kleinen Test in Brasilien, Italien, Indien und Südkorea. Am 17. November kündigte sie den weltweiten Start von Flotten an. Die neue Funktion wird auf die Android- und iOS-Versionen der mobilen Twitter-App eingeführt und sollte "in den kommenden Tagen" für alle verfügbar sein, so das Unternehmen.

„Wir haben erfahren, dass Flotten den Menschen geholfen haben, sich wohler zu fühlen - wir haben gesehen, wie Menschen mit Flotten mehr auf Twitter gesprochen haben“, erklären Designdirektor Joshua Harris und Produktmanager Sam Haveson in einem Blogbeitrag. „Diejenigen, die neu bei Twitter sind, fanden, dass Flotten eine einfachere Möglichkeit sind, ihre Gedanken zu teilen. Weil sie nach einem Tag aus dem Blickfeld verschwinden, haben die Flotten den Menschen geholfen, sich wohler zu fühlen, wenn sie persönliche und beiläufige Gedanken, Meinungen und Gefühle austauschen. “

Mit Fleets möchte Twitter seinen Nutzern die Möglichkeit geben, ein Gespräch zu teilen oder daran teilzunehmen, ohne einen Tweet veröffentlichen zu müssen, der für immer in Ihrem Profil leben kann und sich viel dauerhafter anfühlt. So beschrieb Mo Aladham, ein Produktmanager der Twitter-Gruppe, Fleets in einem Blog-Beitrag:

„Twitter dient dazu, Gespräche darüber zu führen, was Ihnen wichtig ist. Einige von Ihnen sagen uns jedoch, dass es Ihnen unangenehm ist, zu twittern, weil Tweets öffentlich sind, sich dauerhaft anfühlen und öffentliche Zählungen haben (Retweets und Likes). Wir möchten es Ihnen ermöglichen, Gespräche auf neue Weise mit weniger Druck und mehr Kontrolle zu führen, über Tweets und Direktnachrichten hinaus. Aus diesem Grund testen wir ab heute in Brasilien Flotten, eine neue Möglichkeit, Gespräche mit Ihren flüchtigen Gedanken zu beginnen. “

Schreiben von Maggie Tillman.