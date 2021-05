Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als ob die allgemeine Bevölkerung virtuelle Quizfragen nicht schon satt hätte, hat Tinder ein neues Live-Event eingeführt, bei dem Benutzer eine Reihe von Fragen beantworten, um ihr Profil zu personalisieren.

Tinder Vibes ist das neueste Ereignis in der Reihe der zeitlich begrenzten Ereignisse der App, mit dem Ziel, die Interessen und Meinungen eines Benutzers durch eine Reihe von leichtfertigen Fragen einzugrenzen.

Laut Tinder wird Vibes 48 Stunden lang einmal pro Woche angezeigt - mit Push-Benachrichtigungen, die gesendet werden, wenn das Ereignis im Bereich eines Benutzers begonnen hat - und Antworten werden anderen Personen angezeigt, die das Quiz 72 Stunden lang absolviert haben. Wenn ein Paar übereinstimmt, werden ihre Antworten zusammen in einem Diagramm angezeigt.

Die Antworten auf Fragen wie "Sind Sie immer 20 Minuten zu früh oder 10 Minuten zu spät?" und: "Ist es normal, im Bett Socken zu tragen?" verschwindet und fordert die Swiper auf, ihre Antworten zu aktualisieren und auf dem Laufenden zu bleiben.

Natürlich gibt Tinder an, dass das Feature im letzten Jahr getestet wurde und eine erhöhte Anzahl von Likes und Matches auf der ganzen Linie gefunden wurde - obwohl keine Einzelheiten zu diesem Anstieg angegeben wurden.

Wie oben erwähnt, knüpft es an andere Live-Events wie Swipe Night und Swipe Surge an. Der Vizepräsident des Unternehmens für Produkt Udi Milo gab außerdem an, dass Vibes 2021 die "erste von vielen" sein wird, die auf Tinder landen wird, um die Benutzer zu präsentieren Persönlichkeiten.

Die Funktion wird ab sofort für Tinder-Benutzer verfügbar sein und ab Ende Mai in allen Regionen verfügbar sein.

Schreiben von Conor Allison.