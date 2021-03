Mit Tinder können Sie in Kürze Hintergrundüberprüfungen Ihrer Daten durchführen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Match Group-eigene Apps, einschließlich Tinder , fügen eine neue Funktion hinzu, mit der Benutzer Hintergrundprüfungen an potenziellen Daten durchführen können.

Die Match Group, zu der auch Match, OkCupid und Hinge gehören, gab am Montag bekannt, dass sie eine Investition in Garbo getätigt hat, eine gemeinnützige Plattform für Hintergrundüberprüfungen, die ihren Sitz in NY hat und 2018 von Kathryn Kosmides gegründet wurde. Im Laufe dieses Jahres wird Match die Hintergrundüberprüfungstechnologie von Garbo in Tinder integrieren, gefolgt von anderen US-Dating-Apps der Match Group.

Mit anderen Worten, Tinder-Benutzer können die Verhaftungsaufzeichnungen oder die Vorgeschichte von Gewalt anderer Benutzer überprüfen. Garbo sammelt öffentliche Aufzeichnungen und "Berichte über Gewalt oder Missbrauch, einschließlich Verhaftungen, Verurteilungen, einstweiliger Verfügungen, Belästigung und anderer Gewaltverbrechen". Es verarbeitet auch manuell eingereichte Polizeiberichte, Schutzbefehle, einstweilige Verfügungen und andere rechtliche Dokumente.

Garbo sagte, dass es keine Verkehrsverstöße offenlegt. Außerdem hat Garbo ab dem vergangenen Monat damit begonnen, Anklagen wegen Drogenbesitzes von seiner Plattform auszuschließen, da sie keine „geschlechtsspezifische Gewalt“ vorhersagen. Außerdem wurden Forschungsergebnisse zitiert, die darauf hinweisen, dass Schwarze und Weiße Drogen mit ähnlichen Raten konsumieren, aber „die Inhaftierungsrate der Afroamerikaner für Drogenbeschuldigungen ist fast sechsmal so hoch wie die der Weißen ".

Tinders Garbo-Hintergrundprüfungen sind nicht kostenlos und es ist unklar, ob die Funktion eine separate Gebühr kostet oder in einer der Abonnementstufen der App enthalten ist. Match plant, Garbo on Tinder in den kommenden Monaten zu testen und zu integrieren, sodass die Funktion noch nicht live ist.

