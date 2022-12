Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ausgewählte Nutzer auf der ganzen Welt wurden in einen Test der Querformat-Videounterstützung auf TikTok einbezogen.

Der chinesische Social-Media-Gigant ist in letzter Zeit immer stärker geworden, und während andere Plattformen sich beeilen, sein vollständig vertikales Format für die Zusammenarbeit zu emulieren, tut TikTok das Gegenteil.

Diese neueste Entwicklung kommt, nachdem die maximale Videolänge von 3 Minuten auf 10 Minuten erhöht wurde.

Wenn die horizontale Videounterstützung weltweit eingeführt wird, steht die Plattform in direkter Konkurrenz zu YouTube, das TikTok mit seinem schnellen vertikalen Format YouTube Shorts Konkurrenz gemacht hat.

Paul Triolo, Technologieexperte bei der Beratungsfirma Albright Stonebridge Group, sagte gegenüber der BBC: "Das Ziel scheint hier zu sein, ein reiferes Publikum anzusprechen, das YouTube für Informations- und Lernvideos nutzt, bei denen ein Vollbildmodus wünschenswerter wäre."

Für uns macht das auf jeden Fall Sinn, aber wenn es um die jüngere Generation geht, hat TikTok bereits die Kurve gekriegt.

Mit fast vier Milliarden Downloads ist TikTok bereits die beliebteste App unter jungen Menschen weltweit.

Doch nicht alles läuft glatt für die Plattform. Sowohl in der EU als auch in den USA wurde TikTok aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich des Datenschutzes ernsthaft unter die Lupe genommen.

In der Zwischenzeit floriert die App weiter, aber es sieht so aus, als ob Sie Ihr Telefon in naher Zukunft waagerecht halten werden.

Schreiben von Luke Baker.