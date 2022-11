EU nimmt TikTok und seine chinesischen Oberherren unter die Lupe

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass mehrere Untersuchungen darüber laufen, wie TikTok und seine chinesische Muttergesellschaft mit Nutzerdaten umgehen.

Die Tatsache, dass das chinesische Unternehmen ByteDance Eigentümer von TikTok ist, hat schon lange für Unbehagen gesorgt. Es wurde berichtet, dass die Chinesen bereits auf Daten von US-Bürgern zugegriffen haben. Dies veranlasste einige Europäer, sich zu fragen, ob dasselbe auch auf ihre Daten zutreffen könnte, und nun wurde bestätigt, dass Ermittlungen im Gange sind.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hat in einem Brief an die Mitglieder des Europäischen Parlaments bestätigt, dass in den Niederlanden und Irland bereits mehrere Untersuchungen laufen.

NEU: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bestätigt, dass die Datenübertragungen von #TikTok untersucht werden und Gegenstand mehrerer laufender Verfahren sind.



"Die Datenpraktiken von TikTok, auch in Bezug auf den internationalen Datentransfer, sind Gegenstand mehrerer laufender Verfahren", so der Präsident in einem Schreiben an die Europaabgeordneten. "Dazu gehören eine Untersuchung der irischen Datenschutzbehörde über die Einhaltung verschiedener Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung durch TikTok, auch in Bezug auf Datenübertragungen nach China und die Verarbeitung von Daten Minderjähriger, sowie Rechtsstreitigkeiten vor den niederländischen Gerichten (insbesondere in Bezug auf gezielte Werbung für Minderjährige und Datenübertragungen

nach China)."

Die Fähigkeit der chinesischen Regierung, auf die Daten internationaler Bürger zuzugreifen, ist einer der Gründe, warum der ehemalige Präsident Donald Trump TikTok verbieten wollte, obwohl dies nie zum Tragen kam.

Schreiben von Oliver Haslam.