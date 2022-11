So löschen Sie Ihr TikTok-Konto ganz einfach in fünf Schritten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Du hast also endlich genug von TikTok.

Hast du zu viele lange Nächte damit verbracht, endlos durch dumme Videos zu scrollen? Was auch immer der Grund sein mag, es ist eigentlich ganz einfach, dein TikTok-Konto zu löschen. Sie können dies direkt von der iOS- oder Android-App aus tun - es sind nur ein paar Schritte nötig, die in weniger als einer Minute erledigt sind. Hier ist alles, was du wissen musst.

So löschen Sie Ihr TikTok-Konto

Laden Sie die neueste Version der mobilen Tiktok-App herunter, öffnen Sie sie und melden Sie sich an. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

Tippe unten rechts auf Profil. Tippen Sie auf das dreizeilige Symbol oben rechts. Tippen Sie auf Einstellungen und Datenschutz. Tippen Sie auf Konto verwalten > Konto endgültig löschen. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Konto zu löschen. Sie werden möglicherweise aufgefordert, einen Grund anzugeben, warum Sie TikTok verlassen.

Was passiert, wenn Sie Ihr TikTok-Konto löschen?

Laut TikTok werden Ihr Konto und Ihre Inhalte dauerhaft gelöscht. Sie können Ihren Löschantrag jedoch widerrufen, indem Sie Ihr Konto innerhalb von 30 Tagen reaktivieren.

Wie Sie Ihre TikTok-Daten herunterladen können

Wenn Sie Ihre TikTok-Daten speichern möchten, bevor Sie Ihr Konto löschen, ist das ganz einfach. Folgen Sie einfach den Schritten im Abschnitt "So löschen Sie Ihr TikTok-Konto" oben. Nach Schritt fünf werden Sie aufgefordert, eine Kopie Ihrer TikTok-Daten anzufordern, die Sie herunterladen können, bevor Sie Ihr Konto löschen.

Möchten Sie stattdessen Ihr TikTok-Konto deaktivieren?

Wenn Sie Ihr Konto pausieren möchten - mit anderen Worten, wenn Sie es so einstellen möchten, dass niemand es sehen kann, einschließlich Ihrer Inhalte - können Sie es einfach deaktivieren. Im Gegensatz zum Löschen Ihres Kontos können Sie Ihr Konto jederzeit reaktivieren, indem Sie sich einloggen und Ihre Inhalte wiederherstellen.

Möchten Sie mehr erfahren?

Auf der Support-Seite von TikTok finden Sie weitere Details.

