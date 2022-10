TikTok macht angeblich ab nächster Woche einen "großen Vorstoß ins Gaming".

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge bereitet sich TikTok darauf vor, im großen Stil in die Welt der Spiele einzusteigen, wobei der Startschuss bereits nächste Woche fallen soll.

Während TikTok in China schon lange eine Gaming-Präsenz hat, waren seine internationalen Gaming-Ambitionen bisher bestenfalls bescheiden. Jetzt behauptet ein neuer Bericht, dass das videobasierte soziale Netzwerk groß rauskommt - und sogar einen neuen Spiele-Tab in die Hauptschnittstelle der App einbaut.

"TikTok unternimmt einen großen Vorstoß in den Bereich Gaming und fügt der Kurzvideo-Plattform eine eigene Registerkarte hinzu - sein erster Vorstoß in ein anderes Unterhaltungsformat", berichtet die Financial Times. Weiter heißt es, dass die Nutzer "über eine Schaltfläche auf der Startseite auf die Spiele zugreifen können". Die Spiele werden Werbung enthalten, aber je nach Titel kann man auch für zusätzliche Inhalte bezahlen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Es ist nicht das erste Mal, dass TikTok in den Spielemarkt außerhalb Chinas einsteigen will. Im Mai wurde berichtet, dass das Unternehmen HTML5-basierte Spiele in Erwägung zieht, darunter auch solche, die dem äußerst beliebten FarmVille ähneln.

Diesmal berichtet die FT, dass TikTok so weit gegangen ist, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, um seine Bemühungen um Spiele voranzutreiben. Der frühere Intel-Systemarchitekt Assaf Sagy hat sein LinkedIn-Profil aktualisiert und erklärt, er freue sich darauf, "eng mit allen Gaming-Unternehmen weltweit zusammenzuarbeiten, um TikTok zu einer zentralen Grundlage ihrer Marketingstrategien zu machen."

Dem Bericht zufolge ist der 2. November der große Tag für TikTok, wir werden also die Augen nach einer Ankündigung am nächsten Mittwoch offen halten.

Schreiben von Oliver Haslam.