Jetzt versucht TikTok, mit seinem neuen Fotomodus zu Instagram zu werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Instagram, YouTube und so ziemlich jede andere Social-Media-Plattform haben TikTok eine Weile lang kopiert und versucht, etwas von dem Zauber einzufangen, der diese Plattform so beliebt macht.

In einer unerwarteten Wendung der Geschichte scheint es jedoch so, als hätte sich TikTok mit seiner neuen Funktion "Fotomodus" von Instagram inspirieren lassen.

Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, ein Foto oder mehrere Fotos mit einer Beschriftung von bis zu 2.200 Zeichen zu teilen.

Die neuen Beiträge werden auf der Seite "Für dich" neben den üblichen vertikalen Videoinhalten angezeigt. In etwa so, wie Instagram-Posts neben Reels erscheinen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Einzigartig ist jedoch, dass die Fotoposts mit Musik unterlegt werden können. Wir können uns schon jetzt vorstellen, welche zusätzliche Ebene dies den bildbasierten Memes hinzufügen wird.

Apropos, einige Nutzer sind nicht sehr erfreut über diese Änderung, da sie der Meinung sind, dass sie das erneute Posten von Bildern und textbasierten Memes fördert. Dies ist etwas, das auf Instagram beliebter ist, während TikTok sich in der Regel auf die Erstellung origineller Inhalte konzentriert.

In einem Blog-Post ist TikTok optimistischer, was die Kreativität angeht, die dieses Tool freisetzen wird, und sagt, das neue Format werde es den Nutzern ermöglichen, "sich selbst auszudrücken und tiefer mit anderen in Kontakt zu treten."

Natürlich ist es nichts Neues, dass sich Social-Media-Plattformen gegenseitig kopieren, aber es ist interessant zu sehen, dass TikTok sich von Instagram inspirieren lässt. Die Plattform hat ihren TikTok-Klon, Reels, aggressiv vorangetrieben, scheint aber immer noch mit der Monetarisierung zu kämpfen.

In der Zwischenzeit haben Snapchat, TikTok und Instagram alle an ihren eigenen BeReal-Klonen gearbeitet, wobei letzterer noch nicht auf den Markt gekommen ist. Es scheint, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis alle Plattformen genau die gleichen Funktionen anbieten.

Schreiben von Luke Baker.