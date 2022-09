Was ist TikTok Now? Der BeReal-Klon von TikTok erklärt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein neuer Tag, eine neue TikTok-Funktion. Sie heißt TikTok Now und ist besonders interessant, weil sie ein Klon von BeReal ist, einer anderen App, die aktiv die Aufmerksamkeit von TikTok stiehlt. Außerdem hat TikTok gerade TikTok Now in eine eigene App ausgegliedert, die man herunterladen und nutzen kann. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Was ist TikTok Now?

Im September 2022 führte TikTok eine neue Funktion ein, die im Grunde eine Kopie von BeReal, der beliebten französischen Social App, ist.

BeReal lädt Nutzer dazu ein, jeden Tag zu einem zufälligen Zeitpunkt ein Foto von der Vorder- und Rückseite der Kamera zu machen, damit sie einen realistischeren Blick auf ihren Tag werfen oder einfangen können. TikTok Now funktioniert ganz ähnlich. TikTok Now lädt "dich und deine Freunde dazu ein, mit der Vorder- und Rückkamera deines Geräts festzuhalten, was du gerade tust". Sie erhalten täglich eine Benachrichtigung, dass Sie ein Video oder ein Foto aufnehmen können, um schnell zu teilen, was Sie gerade tun.

Eine Woche nach dem Start von TikTok Now hat TikTok die Funktion als eigenständige mobile App auf den globalen Märkten außerhalb der USA eingeführt, hauptsächlich auf iOS.

Wie funktioniert TikTok Now?

TikTok Now, die Funktion

TikTok Now, die Funktion, ist für US-Nutzer verfügbar. Auf den Pressebildern ist zu sehen, dass "Now" in der unteren Navigationsleiste neben dem Posting-Button Platz gefunden hat. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Now" (Blitzsymbol), um einen Explore Feed mit TikTok Nows zu sehen - oder, wie TikTok es nennt, "ein tägliches Foto- und Videoerlebnis" - von den "Menschen, die am wichtigsten sind". Sie erhalten auch eine tägliche Aufforderung, ein 10-sekündiges Video oder ein statisches Foto aufzunehmen, um einfach zu teilen, was Sie gerade tun.

TikTok Now hat einige Datenschutzfunktionen. Zum einen müssen Nutzer 18 Jahre alt sein, um ihre TikTok Now-Posts im Explore Feed zu teilen. Für Nutzer zwischen 13 und 15 Jahren können nur Ihre Freunde - also Personen, denen Sie folgen und die Ihnen ebenfalls folgen - Ihre Beiträge kommentieren. Selbst für Nutzer ab 18 Jahren ist es standardmäßig so eingestellt, dass nur Freunde deine Beiträge sehen können, obwohl sie ihre Einstellungen ändern können, um sie mit der Öffentlichkeit zu teilen.

TikTok Now, die App

TikTok sagte, dass es in den kommenden Wochen mit TikTok Now experimentieren wird.

In Regionen außerhalb der USA ist TikTok Now als neue TikTok Now-App verfügbar. Die App funktioniert ähnlich wie das TikTok Now-Erlebnis, das derzeit in die TikTok-App in den USA integriert ist. Als separate mobile App, die Sie herunterladen müssen, um sie zu nutzen, ermöglicht sie es den Nutzern, sich für den Erhalt von Push-Benachrichtigungen für Check-Ins zu entscheiden - was praktisch ist, wenn Sie Ihre TikTok-App-Benachrichtigungen lieber stumm schalten, aber über neue Nows informiert werden möchten. Denken Sie daran, dass BeReal seine Nutzer per Push-Benachrichtigung darauf hinweist, dass es Zeit ist, BeReal zu sein", und zwar mit Warn-Emojis. Die Benachrichtigung von TikTok Now ist ähnlich und weist die Nutzer mit Blitz-Emojis darauf hin, dass es "Zeit für Now" ist.

Wenn sich jemand unter 16 Jahren für eine eigenständige TikTok Now-App registriert, wird sein Konto standardmäßig auf privat gesetzt. Ansonsten sind die Datenschutzfunktionen von TikTok Now in der App und in der Funktion identisch.

Wo ist TikTok Now verfügbar?

Die TikTok Now iOS-App ist in den folgenden Regionen verfügbar: Myanmar, Bulgarien, Pakistan, Kambodscha, Thailand, Indonesien, Deutschland, Katar, Polen, Belgien, Neuseeland, Guatemala, Österreich, Bahrain, Südafrika, Finnland, Ghana, Tschechische Republik, Vietnam, Griechenland, Irland, Aserbaidschan, Israel, Nigeria, Spanien, Niederlande, Schweiz, Algerien, Malaysia, Schweden, Italien, Marokko, Libanon, Mexiko, Dänemark, Ägypten, Dominikanische Republik und Rumänien.

Auf den Bermudas gibt es auch eine Android-Version der TikTok Now-App.

Die TikTok Now-Funktion ist nur in den USA verfügbar.

Ist die Nutzung von TikTok Now kostenlos?

Ja, die Funktion ist innerhalb der TikTok-App kostenlos, und auch die eigenständige mobile App ist kostenlos.

Wird TikTok TikTok Now auch außerhalb der USA anbieten?

TikTok hat es abgelehnt, zu diesem Zeitpunkt anzugeben, ob die Funktion innerhalb der TikTok-App außerhalb der USA eingeführt wird.

Gibt es sonst noch etwas, das Sie wissen sollten?

Schreiben von Maggie Tillman.