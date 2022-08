Wie du deinen TikTok-Benutzernamen und Profilnamen einfach ändern kannst

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - TikTok hat mehrere verdeckte Funktionen. Selbst wenn Sie täglich viele Stunden in der App verbringen, wissen Sie wahrscheinlich nicht, wie Sie Ihre grundlegenden Einstellungen und Präferenzen ändern können - zum Beispiel Ihren Benutzernamen und Profilnamen.

Wenn Sie ein TikTok-Konto erstellen, werden Sie aufgefordert, einen Benutzernamen und einen Profilnamen zu wählen. Was aber, wenn Sie Ihren echten Namen verwendet haben und nicht mehr möchten, dass er mit Ihrem TikTok-Profil in Verbindung gebracht wird? Oder vielleicht passt der Name, den Sie ursprünglich gewählt haben, nicht zu der Art von Inhalten, die Sie derzeit teilen. Egal, was der Grund ist, es ist ganz einfach, deinen Benutzernamen und deinen Profilnamen zu ändern. So geht's.

Dein TikTok-Benutzername ist dein "@" (oder Handle), das mit deinem Konto verbunden ist. Der Entertainer Lizzo hat zum Beispiel den Benutzernamen @lizzo auf TikTok. Ihr Profilname hingegen ist der Name, der oben in Ihrem Profil in der TikTok-App erscheint. Wenn du hier deinen echten Namen verwendest, sehen die Leute deinen echten Namen, wenn sie durch deine Videos tippen, um dein Profil zu sehen.

Sie können Ihren Benutzernamen und Ihren Profilnamen getrennt voneinander ändern, aber der Bereich, in dem Sie beide ändern können, befindet sich auf der Seite Profil bearbeiten.

Öffnen Sie die TikTok-Mobil-App und melden Sie sich an. Gehen Sie zu Ihrer Profilseite (indem Sie auf das Profilsymbol in der unteren Ecke tippen). Wählen Sie Profil bearbeiten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Name (um Ihren Profilnamen zu ändern)

Benutzername (um Ihren Benutzernamen zu ändern) Gib deinen neuen Namen oder Benutzernamen ein.

Du kannst deinen Benutzernamen nur einmal alle 30 Tage ändern. Dein Nutzername muss außerdem immer eindeutig sein. Du kannst kein @ nehmen, das bereits in Gebrauch ist.

Wenn du deinen TikTok-Benutzernamen änderst, erhältst du ein neues Handle! Außerdem änderst du deine benutzerdefinierte TikTok-URL. Der Schauspieler Kevin Bacon hat zum Beispiel den Benutzernamen @kevinbacon auf TikTok, d. h. sein TikTok-Profil hat die URL www.tiktok.com/@kevinbacon. Wenn er jedoch seinen Benutzernamen ändern würde und du versuchst, seine alte URL aufzurufen, würdest du seine Videos nicht mehr sehen. Behalten Sie das also im Hinterkopf, wenn Sie Ihren TikTok-Benutzernamen ändern.

Auch wenn du ein verifiziertes Konto hast und deinen Benutzernamen änderst, ist dieses Konto nicht mehr verifiziert.

In Pocket-lint's Leitfaden zu TikTok erfahren Sie mehr über die App und wie sie funktioniert:

Schreiben von Maggie Tillman.