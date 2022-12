Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vielleicht hast du diesen Trend namens Spotify Wrapped schon gesehen. Das passiert eigentlich jedes Jahr zur Weihnachtszeit.

Am Ende des Jahres wertet Spotify die Daten aus und zeigt jedem Nutzer seine meistgehörten Songs sowie die besten Künstler, Genres und Podcasts, die der Nutzer im Laufe des Jahres gehört hat. Dieses Ereignis hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und neue Funktionen (wie eine Beschreibung Ihrer"Audio-Aura") hinzugefügt.

Wenn du dein Spotify Wrapped für 2022 finden möchtest, erfährst du hier, wie das geht - und alles, was du über Spotify Wrapped wissen musst.

Was ist Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped gibt es seit 2016. Es wird jedes Jahr während der Feiertage kostenlos veröffentlicht und ist im Grunde eine lustige Möglichkeit für Spotify-Nutzer, ihren Musikgeschmack in den sozialen Medien zu präsentieren und mehr über ihre Hörgewohnheiten zu erfahren. Es handelt sich um eine visuelle Darstellung der Songs, Künstler, Genres und Podcasts, die sie vom 1. Januar bis zum 31. Oktober am häufigsten gehört haben. In der Regel teilen die Nutzer ihre Spotify Wrapped-Ergebnisse auf Twitter, Instagram und anderen Websites.

Im Rahmen von Spotify Wrapped zeigt Spotify auch die weltweit und regional beliebtesten Künstler, Songs, Alben und Podcasts des vergangenen Jahres.

Was zeigt Ihnen Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped hat sich in den letzten sechs Jahren weiterentwickelt. Im Jahr 2022 enthält Wrapped Karten (auch "Stories" genannt) für die folgenden Bereiche:

Meine Top-Genres

Audio-Tag Musik, die ich morgens, nachmittags und abends gehört habe

Meine gehörten Minuten

Mein Top-Song

Meine Top-Songs

Mein Top-Künstler

Meine Top-Künstler

Deine Hörerpersönlichkeit

Audio Day ist neu, und Spotify beschreibt es als eine interaktive Geschichte, die dir einen Einblick in die Entwicklung deines Musikgeschmacks im Laufe des Tages gibt. Audio Day zeigt die Nischenstimmungen und ästhetischen Beschreibungen der Musik, die du morgens, mittags und abends gehört hast.

Für begeisterte Hörer gibt es außerdem eine neue Karte/Story namens Your Listening Personality. Spotify sagt, dass diese neue Karte "16 verschiedene Hörerpersönlichkeitstypen" zeigt, die Ihre Hörerpersönlichkeit auf der Grundlage Ihres Musikkonsums im Laufe des Jahres darstellen.

Am Ende der Karte kannst du außerdem eine Wrapped Story abrufen, die die Ergebnisse aller anderen Karten kombiniert. Am Ende der Spotify Wrapped-Slideshow stellt Spotify die wichtigsten Teile deines Spotify Wrapped - wie die Top-Songs des Jahres, die gehörten Minuten und die Top-Künstler - in einer Playlist zusammen.

So findest du dein Spotify Wrapped

Um auf Spotify Wrapped 2022 zuzugreifen, starte die neueste Version der Spotify-App und gehe zu Home > #SPOTIFYWRAPPED > Dein 2022 im Rückblick.

Wann wird Spotify Wrapped veröffentlicht?

Spotify Wrapped 2022 wurde am 30. November veröffentlicht. Letztes Jahr wurde Wrapped am 1. Dezember veröffentlicht. Normalerweise wird es am Ende des Jahres veröffentlicht.

Wo kann man Spotify Wrapped teilen?

Spotify-Nutzer können ihr Spotify Wrapped auf Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat und TikTok teilen.

Für jede Karte in Ihrem Spotify Wrapped sehen Sie die Option, sie zu teilen. Klicken oder tippen Sie einfach auf die Schaltfläche "Teilen", wenn Sie sie sehen, und posten Sie sie auf Ihrer bevorzugten Social-Media-Plattform. Sie können es auch auf einer Website oder in einem Blog einbetten. Wenn Sie Ihre Spotify Wrapped-Wiedergabeliste teilen möchten, gehen Sie einfach zur Wiedergabeliste am Ende und tippen oder klicken Sie auf die drei Punkte und dann auf "Teilen", um den Link zu erhalten, den Sie dann an wen oder wo auch immer Sie wollen senden können.

In diesem Jahr kannst du auch eine personalisierte Snapchat-Linse freischalten, die deine Hörerpersönlichkeit widerspiegelt, sowie Wrapped-Kleidung für Bitmojis und GIFs mit Wrapped-Motiven bei allen GIPHY-Partnern. Spotify Wrapped in 2022 übernimmt auch Roblox auf dem Spotify Island Festland mit Wrapped-Themen, Spielen, virtuellem Merch und Fototerminen mit 12 verschiedenen Künstlern wie Tove Lo.

Wer ist der meistgehörte Künstler auf Spotify?

Spotify Wrapped listet auf, welche Künstler weltweit und regional, z. B. in den USA, am meisten angehört werden.

Im Jahr 2022 war Bad Bunny das dritte Jahr in Folge der meistgespielte Künstler weltweit - mit mehr als 18,5 Milliarden Streams in diesem Jahr. Die zweitmeistgestreamte Künstlerin (und die meistgestreamte Künstlerin des Jahres) ist Taylor Swift. Ihr folgten Drake, The Weeknd und BTS.

In den USA hingegen führte Drake die Liste der meistgehörten Künstler an, gefolgt von Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West und The Weeknd.

Welches ist der meistgehörte Song auf Spotify?

Im Jahr 2022 war der meistgestreamte Song auf Spotify - sowohl in den USA als auch weltweit - Harry Styles' "As It Was" mit mehr als 1,6 Milliarden Streams.

Welches ist das meistgehörte Album auf Spotify?

Das meistgestreamte Spotify-Album war Bad Bunny mit "Un Verano Sin Ti", das sowohl in den USA als auch weltweit die Charts anführte.

Welches ist der meistgehörte Podcast auf Spotify?

Spotify Wrapped listet auch auf, welche Podcasts am meisten gehört werden, und natürlich stammen die Top-Podcasts aus dem eigenen Programm von Spotify. In den USA und weltweit wurde The Joe Rogan Experience an erster Stelle genannt, gefolgt von Call Her Daddy, Anything Goes mit Emma Chamberlain und Caso 63.

Möchten Sie mehr erfahren?

Lesen Sie den Blogbeitrag von Spotify über Spotify Wrapped 2022. Die Spotify Wrapped-Website finden Sie auch hier.

Schreiben von Maggie Tillman.