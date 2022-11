Mehr als 300.000 Hörbücher sind für britische Spotify-Hörer verfügbar

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Spotify hat angekündigt, dass mehr als 300.000 Hörbücher für Spotify-Nutzer im Vereinigten Königreich zum ersten Mal verfügbar sind.

Die Funktion, die bereits in den Vereinigten Staaten verfügbar war, ermöglicht es Spotify-Nutzern, Hörbücher zu kaufen und dann anzuhören. Diese Hörbücher sind neben dem bestehenden Musik- und Podcast-Angebot des Streamingdienstes zu finden, so dass mehr Audiodateien als je zuvor in einer einzigen App verfügbar sind.

Mit der Ausweitung auf Hörbücher setzt Spotify sein Bestreben fort, sich zur Anlaufstelle für Menschen zu machen, die sich alles anhören möchten. Das Unternehmen sagt, dass Hörbuch-Fans in der Lage sein werden, einzelne Bücher zu kaufen und sogar eine Vorschau von jedem Buch zu erhalten, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, so dass sie die Möglichkeit haben, jedes neue Buch vor dem Kauf zu testen.

Diejenigen, die auf der Suche nach Kaufanregungen sind, werden auch Empfehlungen und eine Bestsellerliste finden, wenn sie auf der Suche nach einer kleinen Hörbuch-Inspiration sind, bestätigte Spotify per Pressemitteilung.

Der Eintritt von Spotify in den britischen Hörbuchmarkt ist eine weitere Option für diejenigen, die sich ihre Bücher lieber vorlesen lassen. Amazons Audible und Apples Books Store sind zwei weitere Optionen, die den Nutzern zur Verfügung stehen.

Spotify führte im September Hörbücher in den Vereinigten Staaten ein und verstieß sofort gegen die Regeln des App Store von Apple. Spotify wollte, dass die Nutzer ihre Hörbücher über die Spotify-App kaufen können, hätte dafür aber die App-Store-Provision von Apple zahlen müssen. Daher können Spotify-Hörbücher nur über das Internet gekauft werden.

Schreiben von Oliver Haslam.