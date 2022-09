Wie du deinen Spotify-Benutzernamen änderst

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn du deinen Spotify-Benutzernamen ändern möchtest, gibt es einige Schritte, die du unternehmen kannst, ohne ein brandneues Konto zu erstellen. Es ist jedoch nicht sofort ersichtlich, wie du das machst. Deshalb möchten wir dich durch die Schritte zur Änderung deines Nutzernamens führen.

Beachten Sie jedoch, dass Ihr Benutzername und Ihr Anzeigename zwei verschiedene Dinge sind. Wenn Sie Probleme haben, sich einzuloggen, ist es am besten, Ihre E-Mail-Adresse zu verwenden, um auf Ihr Konto zuzugreifen.

Ihr Anzeigename hingegen ist der Name, der in Ihrem Profil erscheint und den andere Personen in Ihren öffentlichen Wiedergabelisten sehen können, wenn Sie diese freigeben. Wenn Sie diesen also aktualisieren möchten, folgen Sie diesen Schritten.

So änderst du deinen Spotify-Benutzernamen auf deinem Handy

Du kannst deinen Spotify-Profilnamen auf verschiedene Arten ändern. Du kannst dies über die Spotify-App, den Spotify-Webplayer oder über die Desktop-App tun.

Wenn du die Spotify-App auf deinem Handy installiert hast, befolge diese Schritte, um deinen Anzeigenamen zu ändern:

Öffnen Sie die Spotify-App Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol, um das Einstellungsmenü aufzurufen Klicken Sie dort auf "Profil anzeigen". Dann "Profil bearbeiten" unter Ihrem Anzeigenamen Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen, bearbeiten Sie ihn einfach und geben Sie einen neuen ein. Klicke auf "Speichern", wenn du zufrieden bist.

So änderst du deinen Spotify-Benutzernamen mit der App

Das Ändern deines Spotify-Namens in der Desktop-App ist genauso einfach wie auf dem Handy, vielleicht sogar noch einfacher.

Klicken Sie oben rechts in der App auf Ihren Profilnamen, um das Dropdown-Menü aufzurufen Von dort aus klicken Sie auf Profil Klicken Sie dann einfach auf Ihren Namen und bearbeiten Sie ihn Klicken Sie dann auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

So ändern Sie Ihren Benutzernamen im Internet

Der Webplayer von Spotify ist nicht nur eine nützliche Möglichkeit, um Musik und Podcasts zu hören, wenn du nicht an deinem Computer sitzt und dein Telefon nicht dabei hast. Er kann auch für andere Dinge genutzt werden, z. B. zum Ändern deines Benutzernamens.

Gehen Sie zunächst auf die Spotify-Website und melden Sie sich an Klicken Sie oben rechts in der App auf Ihren Profilnamen, um das Dropdown-Menü aufzurufen Von dort aus klicken Sie auf Profil Klicken Sie dann einfach auf Ihren Namen und bearbeiten Sie ihn Klicken Sie dann auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie möchten oder müssen, können Sie Ihre Spotify-E-Mail-Adresse (die Sie zum Einloggen verwenden) ändern, indem Sie hier auf Ihr Konto zugreifen.

