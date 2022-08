Spotify bekommt einen aktualisierten Home-Feed, um die Entdeckung zu verbessern

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Spotify hat angekündigt, dass es einen neuen und verbesserten Startbildschirm mit Discovery-Feeds für Musik und Podcasts einführt.

Wenn das Update ausgerollt wird, sagt Spotify, dass Benutzer zwei neue Feeds am oberen Rand des Startbildschirms sehen werden. Dazu gehören "Musik" und "Podcasts & Shows".

Diese Feeds sind so konzipiert, dass Sie durch sie blättern und weitere Inhalte entdecken können. Natürlich sind die Feeds an Ihren persönlichen Geschmack angepasst, so dass Sie neue Album- und Playlist-Empfehlungen für Musik und personalisierte Podcast-Vorschläge sehen werden.

Was ist der Pocket-Lint Daily und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 2 February 2022 Pocket-lint daily ist ein täglicher Tech-Newsletter, der von Stuart Miles, dem Gründer von Pocket-lint, kuratiert wird. Finden Sie heraus, wie Sie

Es sieht so aus, als würde sich der Startbildschirm nicht allzu sehr verändern. Du kannst nach wie vor aus zwei Feeds zurück zur gewohnten Ansicht deiner Wiedergabelisten, Bibliothek und Empfehlungen klicken.

Spotify möchte seine Nutzer zu mehr Entdeckungen anregen. In dem offiziellen Blog-Post sagt das Unternehmen:

"Spotify's Home ist die erste Anlaufstelle, um neue Empfehlungen zu finden und die letzten Favoriten wieder aufzurufen. Und mit dem kommenden Update für Home erhalten die Nutzer einen Zugang zu großartigen Inhalten, die sie lieben werden - von bewährten Wiedergabelisten bis hin zu neuen Künstlern und anregenden Podcasts. "

Das Unternehmen sagt, dass das Update diese Woche auf Android-Smartphones ausgerollt wird und "bald" auch für iOS verfügbar sein wird.

Schreiben von Adrian Willings.