Spotify trennt Shuffle- und Play-Buttons für Premium-Nutzer

(Pocket-lint) - Spotify trennt die Schaltflächen für die Zufallswiedergabe und die Wiedergabe oben auf den Seiten für Wiedergabelisten und Künstler, aber nur, wenn Sie ein zahlender Kunde sind.

Derzeit sehen die meisten Nutzer eine kombinierte Wiedergabe- und Zufallswiedergabe-Schaltfläche, was etwas verwirrend sein kann, weshalb die Änderung sehr sinnvoll ist.

Das Update wird in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt, um die Auswahl klarer und einfacher zu gestalten.

"Diese neue Änderung ermöglicht es dir, den von dir bevorzugten Modus am Anfang von Wiedergabelisten und Alben zu wählen und so zu hören, wie du es möchtest."

"Egal, ob du die Freude am Unerwarteten mit dem Shuffle-Modus liebst oder es vorziehst, die Titel in der Reihenfolge zu hören, indem du einfach auf Play drückst, Spotify hat dich abgedeckt", schrieb die Marke in einem Blog-Post.

Die Änderung wird sowohl in der iOS- als auch in der Android-Version der App für Premium-Abonnenten vorhanden sein, aber es klingt so, als ob kostenlose Nutzer ohne sie auskommen müssen.

Künstler haben im Laufe der Jahre ihre Frustration über Spotifys Shuffling-Besessenheit zum Ausdruck gebracht, was dazu führte, dass der Dienst einen Standard-Play-Button auf Albumseiten anzeigte.

Jetzt haben Sie die Kontrolle über Wiedergabelisten, Alben und Künstler-Feeds. So, wie es eigentlich schon immer hätte sein sollen.

"Von dem Moment an, in dem du auf Spotify auf Play drückst, entscheidest du, wie du deine Lieblings-Playlists oder das neue Album, von dem du besessen bist, hören willst", so Spotify.

Schreiben von Luke Baker.