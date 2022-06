Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Spotify testet eine Community-Funktion für Mobiltelefone, mit der Nutzer endlich sehen können, was ihre Freunde über die Telefon-/Tablet-App hören.

Bisher konnte man nur über die Desktop-App sehen, was die eigenen Spotify- oder Facebook-Freunde hören, dank der Aktivitätsleiste der Freunde. Jetzt scheint es, als könnte man bald eine ähnliche Funktion auch auf dem Handy haben.

Die Funktion befindet sich bisher nur in der frühen Testphase, wurde aber von Twitter-Nutzer Chris Messina in Funktion gesichtet.

Sind Sie bereit? Hier ist mein Geheimnis!



Spotify hat einen neuen Community Hub, in dem du sehen kannst, was deine Freunde gerade live hören und welche Wiedergabelisten sie kürzlich aktualisiert haben.



Ich habe allerdings keine Ahnung, wer Andrew Orona ist.



Willst du Zugang? SuperFollow me und ich sag dir wie! #NewSpotify #SocialAudio pic.twitter.com/hmlA52CVEj-