Spotify macht es Ihnen leichter, Podcasts zu entdecken

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Einigen Berichten zufolge testet Spotify offenbar eine neue Art der Podcast-Erkennung im Stil von TikTok, die es Ihnen leichter machen könnte, neue Inhalte zu finden.

Spotify ist bereits eine beliebte Plattform für das Finden und Anhören von Podcasts, jetzt versucht das Unternehmen, noch besser darin zu werden.

Einige Nutzer haben auf Twitter berichtet, dass sie am unteren Rand der App, wo sich normalerweise die Schaltflächen für die Bibliothek und die Startseite befinden, einen neuen Bereich für Podcasts entdeckt haben. Von dort aus kann man dann auf eine TikTok-ähnliche Podcast-Entdeckung klicken, mit der man zufällige Podcasts ausprobieren kann, indem man einfach durch sie hindurchwischt.

Wie Sie in diesem Tweet sehen können, scheint das Design durch zufällige Podcasts zu blättern und enthält sogar automatische Untertitel, um Ihr Interesse zu wecken.

Dies scheint ähnlich zu sein wie die Videoentdeckungsfunktion, die Ende 2021 in der App getestet wurde. Leider scheint sich das neue Erlebnis im Moment nur in einer Testphase zu befinden und nicht für jeden zugänglich zu sein. Wie bei all diesen Dingen können wir nicht sagen, ob wir in Zukunft eine breitere Einführung sehen werden oder ob es sich nur um einen Test handelt, den Spotify dann wieder aufgibt.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es jedenfalls noch keine offizielle Stellungnahme von Spotify, wir müssen also abwarten.

Schreiben von Adrian Willings.