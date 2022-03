Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Möglicherweise um Kritikern und Gesetzgebern entgegenzukommen, hat Google ein Pilotprojekt gestartet, bei dem es einer "kleinen Anzahl" von Entwicklern erlaubt, ein Bezahlsystem zusätzlich zu Googles eigenem anzubieten.

Spotify wird die erste App sein, die daran teilnimmt, und hat sogar eine "mehrjährige Vereinbarung" mit Google angekündigt. Das bedeutet, dass Spotify sowohl das Abrechnungssystem von Google Play als auch eine zweite Wahlmöglichkeit anbieten wird.

"Nutzer, die Spotify aus dem Google Play Store heruntergeladen haben, werden die Wahl haben, entweder mit dem Zahlungssystem von Spotify oder mit Google Play Billing zu bezahlen", so Spotify in einer Erklärung. "Zum ersten Mal werden diese beiden Optionen Seite an Seite in der App angeboten. Das gibt jedem die Freiheit, direkt in der Spotify-App mit der Zahlungsoption seiner Wahl zu abonnieren und einzukaufen."

Obwohl es unklar ist, wie sich dies auf die Gebühren auswirkt, die Google für Käufe in der Spotify-App über Google Play einnimmt, sagte Google, dass das Pilotprojekt helfen wird, zu verstehen, "ob und wie die Abrechnung nach Wahl der Nutzer für Nutzer in verschiedenen Ländern und für Entwickler funktioniert". Google sagte in einer Erklärung an die Medien auch, dass es beabsichtigt, "Pilotentwickler mit User-Choice-Billing im Jahr 2022 in Schlüsselmärkten live zu haben".

Zur Erinnerung: Südkorea hat im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Zahlungssysteme von Drittanbietern vorschreibt. Als Reaktion darauf plant Google, weitere Abrechnungssysteme in dem Land zuzulassen, ebenso wie Apple. Beide Unternehmen sind in den letzten Jahren in die Kritik geraten, weil sie Gebühren für Käufe auf ihren Plattformen erheben und Entwickler daran hindern, In-App-Zahlungssysteme von Drittanbietern zu verwenden.

Spotify hat 2019 sogar eine Kartellbeschwerde gegen Apple eingereicht. Das Unternehmen störte sich an der 30-prozentigen Beteiligung von Apple an den über den App Store abgeschlossenen Abonnements und arbeitet nun gemeinsam mit Google und dessen Produkt- und Entwicklungsteams an einem neuen Zahlungssystem, das den Nutzern Wahlmöglichkeiten bietet. Das Unternehmen plant, es noch in diesem Jahr in Ländern rund um den Globus einzuführen.

Schreiben von Maggie Tillman.