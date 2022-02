So verschieben Sie Ihre Spotify-Wiedergabelisten zu Apple Music

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Was auch immer Ihre Gründe für den Dienstwechsel sind, ob es daran liegt, dass die Künstler den Dienst verlassen, Spotify sich entschieden hat, hinter bestimmten Podcast-Hosts zu stehen, oder Apple Music mehr der gewünschten Funktionen bietet, Sie können Ihre Musik mitnehmen. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn Sie zu einem anderen Anbieter wie YouTube Music oder Tidal wechseln . Das Verfahren funktioniert grundsätzlich bei allen gängigen Anbietern.

Der Vorgang unterscheidet sich geringfügig, je nachdem, ob Sie mit Ihrem iPhone, Android-Telefon oder einem Webbrowser übertragen möchten. Aber unabhängig davon, wie Sie es tun möchten, gibt es eine Methode, um sicherzustellen, dass Sie alle Wiedergabelisten behalten können, die Sie über Jahre sorgfältig zusammengestellt haben.

Es gibt jedoch eine Einschränkung: Die drei Dienste, die wir gefunden haben, um diesen Dienst anzubieten, tun dies nicht kostenlos. Zumindest nicht, wenn Sie eine beträchtliche Anzahl von Songs wechseln müssen.

Die einfachste Methode zum Übertragen Ihrer Wiedergabelisten von Spotify zu Apple Music auf Ihrem Android-Telefon ist die Verwendung einer App namens Free Your Music. (Es ist auch für iOS verfügbar).

Es ist erwähnenswert, dass Sie Free Your Music kostenlos ausprobieren können, aber nur 100 Songs übertragen können, ohne zu bezahlen. Wenn Sie mehr übertragen möchten, müssen Sie den Premium-In-App-Kauf erwerben.

Es ist als einmaliger Kauf für 10,99 £ erhältlich, oder Sie können ein vierteljährliches, jährliches oder lebenslanges Abonnement abschließen. Welche Sie wählen, hängt davon ab, ob Sie sehen, dass Sie es mehr als einmal verwenden müssen. Die einmalige Option ist alles, was Sie brauchen, wenn Sie nur eine große Mega-Überweisung durchführen.

Laden Sie Free Your Music herunter – im Play Store (oder App Store für iPhone) Öffnen Sie die App und wählen Sie Ihre Quelle aus – in diesem Fall „Spotify“. Melden Sie sich bei Ihrem Spotify-Konto an Wählen Sie Ihr Ziel – wählen Sie „Apple Music“ Melden Sie sich jetzt mit Ihrer Apple-ID an Wählen Sie die Playlists oder gespeicherten Alben aus, die Sie übertragen möchten – tippen Sie auf „Übertragung starten“.

Dies ist jedoch nicht die einzige Lösung. Sie können auch unser nachstehendes Tutorial „im Web“ verwenden. Es kostet weniger, ist aber offensichtlich nicht ganz so bequem, da Sie dazu einen Browser verwenden müssen.

Eine App, die ursprünglich kostenlos war – aber nicht mehr ist – heißt SongShift. Wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie damit bereits auf dem iPhone von Apple Music zu Spotify wechseln können, und der Vorgang ist ähnlich, wenn auch umgekehrt. Es gibt verschiedene Abonnementstufen für SongShift. Sie können 34,99 £ für die lebenslange Nutzung, 4,99 £ pro Monat oder 19,49 £ pro Jahr bezahlen.

Laden Sie SongShift für iPhone herunter – aus dem App Store Tippen Sie auf das „+“, um den Übertragungsvorgang zu starten Wählen Sie „Quelle einrichten“ – wählen Sie nun Spotify und Album, Playlist oder Song aus dem Popup-Menü Wählen Sie nun die Wiedergabelisten aus, die Sie übertragen möchten, und klicken Sie auf „Fertig“. Tippen Sie dort, wo auf dem nächsten Bildschirm „Neue Wiedergabeliste erstellen“ angezeigt wird, auf die grüne Bearbeitungsschaltfläche, die wie ein Bleistift aussieht Wählen Sie "Neue Wiedergabeliste" und wählen Sie Apple Music (oder "+ other" und dann Apple Music, wenn es nicht dort ist) Tippen Sie auf „Weiter“ Wählen Sie „Ich bin fertig“

Jetzt müssen Sie nur noch warten, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist, die Übereinstimmungen bestätigen und dann warten, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Wie bereits erwähnt, gibt es ein nützliches webbasiertes Übertragungstool. Es heißt Soundiiz und ist ziemlich einfach zu bedienen. Auch hier ist es nicht kostenlos. Sie können eine Wiedergabeliste kostenlos übertragen, aber für mehr müssen Sie den Premium-Service für 4,50 £ pro Monat abonnieren. Wenn Sie es nur einmal benötigen, melden Sie sich einfach an und kündigen Sie das Abonnement sofort, wenn es abgelaufen ist.

Besuchen Sie Soundiiz.com – melden Sie sich an/erstellen Sie ein Konto Klicken Sie auf Spotify und wählen Sie „Verbinden“ Klicken Sie auf Apple Music und wählen Sie „Verbinden“ Suchen Sie nach „Übertragen“ und klicken/tippen Sie darauf Wählen Sie nun im Popup-Fenster aus, was Sie übertragen möchten Wählen Sie Spotify als Quelle und wählen Sie dann die Wiedergabelisten aus, die Sie übertragen möchten – klicken Sie auf „Weiter“. Bearbeiten Sie unter „Konfigurieren Sie Ihre Wiedergabeliste“ Ihren Titel und Ihre Beschreibung und klicken Sie dann auf „Konfiguration speichern“. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm aus, welche Titel in dieser Wiedergabeliste übertragen werden sollen - klicken Sie auf "Bestätigen". Wählen Sie Apple Music als Ziel aus

Warten Sie nun auf die Übertragung. Die benötigte Zeit hängt davon ab, wie viele Titel Sie auf den neuen Dienst übertragen möchten.

Das Gute an all diesen Übertragungsdiensten ist, dass sie so ziemlich alle wichtigen Musikabonnementdienste unterstützen. Dazu gehören Tidal, Deezer, YouTube Music und viele andere. Wenn Sie also zwischen anderen Diensten wechseln möchten, können Sie dieselben oben aufgeführten Methoden verwenden, wählen Sie einfach andere Quellen und Ziele aus.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Musikdienst der beste ist, sehen Sie sich unseren Vergleich an .

Schreiben von Cam Bunton.