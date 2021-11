Spotify tötet Car View, verspricht aber etwas Besseres

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Musik und Autofahren gehen Hand in Hand, wir wagen sogar zu sagen, dass das Auto einer der wichtigsten Orte ist, an denen Menschen Musik hören.

Spotify weiß das und bietet seit vielen Jahren einen Car View-Modus an, der Nutzern große Tasten zur Verfügung stellt, um unterwegs einfach und sicher Musik auszuwählen. Leider scheint es, dass Spotify die Funktion zerstört hat und die Leute verständlicherweise verärgert sind.

In einem Thread in den Community-Foren von Spotify haben sich Benutzer darüber beschwert, dass Car View nicht mehr in den App-Einstellungen angezeigt wird. Die App zeigt jetzt ihre Standardansicht an, egal was passiert. Ein Forumsmoderator bestätigte, dass die Funktion im Wesentlichen tot ist.

„Wir können bestätigen, dass wir die Autoansichtsfunktion einstellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht verbessern möchten, wie unsere Nutzer Spotify während der Fahrt hören. Im Gegenteil, wir erkunden aktiv eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, das beste Hörerlebnis im Auto zu bieten. Stellen Sie sich die Einstellung der Autoansicht als etwas vor, das geschehen muss, um Platz für neue Innovationen zu schaffen, die auf der Strecke kommen."

Sie erinnern sich vielleicht, dass Spotify Anfang dieses Jahres sein Car Thing- Zubehör auf den Markt gebracht hat, mit dem Benutzer ihre Melodien während der Fahrt einfacher steuern können. So großartig es auch ist, es wurde noch nicht außerhalb der USA auf den Markt gebracht, und Benutzer dazu zu bringen, ein 80-Dollar-Gerät zu kaufen, um Funktionen auszuführen, die einst in der App verfügbar waren, wird die Kunden offensichtlich verärgern.

Der Thread bot einige Problemumgehungen, wie die Verwendung von Google Assistant oder Siri , um Spotify im Auto zu steuern, aber warum sie Car View entfernen mussten, ist unklar. Sie würden erwarten, dass Spotify die aktuelle Autoansichtsoption beibehalten könnte, während an ihrem Ersatz gearbeitet wird.

Im Moment wissen wir nicht, wie Spotify die "Erfahrung verbessern" plant, aber wir hoffen, dass sie dies eher früher als später tun.

