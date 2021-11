So sehen Sie Songtexte in Echtzeit in Spotify

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Spotify hat angekündigt , Songtexte in Echtzeit weltweit zu veröffentlichen. Zuvor bot es nur in bestimmten Ländern Texte an.

So finden und teilen Sie Songtexte in Spotify.

Spotify sagte, dass die Texte in der „Mehrheit“ seiner Musikbibliothek verfügbar sein werden. Musixmatch , das behauptet, Texte für "über 8 Millionen" Melodien zu haben, unterstützt die Echtzeit-Textfunktion von Spotify. Spotify hat sich 2016 zum ersten Mal mit Musixmatch zusammengetan, um Songtexte auf einer begrenzteren Basis anzubieten.

Songtexte in Spotify sind auf praktisch jeder Plattform zugänglich, einschließlich iOS, Android, Desktop-Computern, Spielkonsolen und Smart-TVs.

Beste iPhone Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 18 November 2021

Öffnen Sie die neueste Version der mobilen Spotify-App. Tippen Sie bei einem Song auf die "Aktuelle Wiedergabeansicht". Wischen Sie während des Hörens vom unteren Bildschirmrand nach oben. Sie sehen Songtexte, die in Echtzeit scrollen. Tippen Sie zum Teilen auf die Schaltfläche "Teilen" am unteren Rand des Liedtextbildschirms. Wählen Sie dann den Songtext aus, den Sie teilen möchten.

Sie können auch auswählen, wo Sie es teilen möchten.

Öffnen Sie die neueste Version der Spotify-Desktop-App. Klicken Sie in der Leiste "Wird abgespielt" auf das Mikrofonsymbol. Sie sehen dann Songtexte, die in Echtzeit scrollen.

Öffnen Sie die neueste Version der Spotify TV-App. Öffnen Sie die „Aktuelle Wiedergabe“-Ansicht eines Songs. Gehen Sie in die Ecke zum "Lyrics-Button" und wählen Sie aus, ob Sie Lyrics aktivieren möchten. Nach der Aktivierung wird der Songtext in der Ansicht "Wird abgespielt" angezeigt.

Nein. Die Songtext-Funktion von Spotify steht sowohl kostenlosen als auch Premium-Hörern zur Verfügung.

Spotify bietet seit langem ein "Behind the Lyrics" über eine Partnerschaft mit Genius an. Es ist in einigen Märkten wie Japan verfügbar und zeigt hauptsächlich Hintergrundinformationen zu Songs an. Aber mit der weltweiten Einführung von Texten teilte Spotify TechCrunch mit, dass die Funktion "Behind the Lyrics" eingestellt wird.

Sehen Sie sich die Anleitung von Pocket-lint auf Spotify an, um mehr über den Musik-Streaming-Dienst zu erfahren, einschließlich seiner Funktionsweise und seiner Kosten.