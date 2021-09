Tanzfans jubeln: Spotify stellt DJ-Mixe vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tanzfans freuen sich: Spotify hat DJ Mixes eingeführt, einen Ort auf der Plattform, an dem Künstler gemischte Musik hochladen können, nicht nur Playlists, damit Fans sie streamen können.

Der Launch am 29. September 2021 bietet Werbemixe von Noisia, MOTi, Shingo Nakamara, Adam Beyer und AmyElle.

Zum Start werden nur diejenigen aus Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Japan, Indonesien, den Philippinen, Australien und Neuseeland Zugang zur DJ Mixes-Microsite haben .

Es gibt jedoch anscheinend einen Fehler bei der nahtlosen Wiedergabe – da lückenlos keinen vollständig fließenden Übergang bietet – hoffen wir, dass dies sofort behoben wird.

Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass DJ-Mixes es auf Spotify geschafft haben: Beispiele für kontinuierliche Mixe von älteren CD-Alben gibt es auf der Plattform oder über Podcasts viele, aber selten in einem Track-by-Track-Format.

Viele werden bemerkt haben, dass kontinuierliche Mixe aus den letzten Jahren – sagen wir die von Dance-Label-Compilation-Alben – nicht auf Spotify hochgeladen wurden, so dass diese neue DJ-Mixes-Funktion Labels eine Möglichkeit bieten könnte, solche Inhalte zu verbreiten.

Wir sind zwar gespannt auf die Aussicht auf DJ-Mixes und was diese für Dance-Music-Fans bieten können, wirft aber auch Fragen auf. Ändert dies das Zahlungsmodell von Spotify – teilen sich Künstler, Labels und DJs einen Umsatzmix? Ist die schrittweise Einführung auf Tests zurückzuführen, in denen weitere Länder folgen werden, oder hängt dies mit einem Problem bei der Etikettenfreigabe zusammen? Gibt es einen Überprüfungsprozess für DJ-Mix-Uploads, um zu verhindern, dass sich unveröffentlichte/ungeklärte Tracks in einen Mix einschleichen? - ein Problem, das Beatport mit seinem (seit langem verschwundenen) Mix-Download-Bereich hatte.

Wir haben Spotify kontaktiert, um diese Punkte abzufragen. In der Zwischenzeit sollten Sie jedoch ein bisschen Shingo Nakamara auftragen, um Ihren Arbeitstag noch fröhlicher zu gestalten. Jeder Tag ist ein Freitag.