(Pocket-lint) - Spotify hat im Stillen eine Clubhouse-ähnliche Social-Audio-App veröffentlicht. Es heißt Greenroom und ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Es ermöglicht Benutzern im Grunde, Live-Gespräche zu hosten. Spotify macht keine große Sache mit der Einführung seiner neuen App, abgesehen von der Veröffentlichung eines Blogbeitrags.

Die App im klassischen grün-schwarzen Design von Spotify basiert auf Locker Room, den Betty Labs erstellt und Spotify im Frühjahr erworben hat. Obwohl diese App auf Sport ausgerichtet war, wird Greenroom Gespräche über eine Reihe von Themen ermöglichen, von Sport über Musik bis hin zu Kultur. Zu den Funktionen gehören die Möglichkeit, nach anstehenden Räumen zu suchen, Räumen beizutreten und sogar einen Raum zu erstellen, sowie native Aufzeichnungen, damit Benutzer Gespräche speichern und als Podcasts verteilen können. Es gibt auch Chat-Steuerelemente beim Start.

Bei Interesse können Sie sich mit Ihrem Spotify-Login anmelden, dies ist jedoch nicht erforderlich, um die App zu verwenden. Wenn Sie sich anmelden, werden Sie aufgefordert, Ihre Interessen auszuwählen, einschließlich Lieblingsmusikgenres und Sportmannschaften, vermutlich damit relevante Räume und Live-Gespräche angezeigt werden, an denen Sie möglicherweise teilnehmen möchten.

Im Rahmen der Einführung von Greenroom kündigt Spotify einen Schöpferfonds an, obwohl er nur wenige Details bietet. Die Leute in Greenroom werden wahrscheinlich basierend auf der Beliebtheit ihrer Räume und dem Engagement in ihnen bezahlt. Es ist noch nicht bekannt, wie viel Spotify Creatorn bieten wird, aber Sie können sich hier anmelden, um mehr zu erfahren.

Social Audio wird eindeutig zu einem der wichtigsten Trends des Jahres 2021. Seit Clubhouse auf der Bühne auftauchte und zu einer unverzichtbaren sozialen App wurde (obwohl es nur für Einladungen gilt), hat Twitter Spaces gestartet , Facebook Live Audio Rooms und sogar Slack, LinkedIn, Reddit und Discord bauen ähnliche Erfahrungen auf.

