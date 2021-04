Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat kürzlich angekündigt , kostenpflichtige Podcast-Abonnements abzuschließen. Das Wall Street Journal hat nun behauptet, Spotify werde bereits "nächste Woche" seine eigene kostenpflichtige Podcast-Abonnement-Plattform vorstellen.

Es wird Unterschiede zwischen den Systemen von Apple und Spotify geben. Spotify erhebt nämlich angeblich keine Gebühr und kürzt nicht jedes Abonnement. Podcaster können ihre eigenen Preise festlegen, und Benutzer der iOS-App von Spotify werden auf eine Website geleitet, um die Transaktion abzuschließen. Dadurch wird der Standardanteil von Apple an App Store-Transaktionen vermieden. Wir vermuten, dass Apple Probleme mit dieser Problemumgehung haben wird.

Der Zeitpunkt der Ankündigung von Spotify ist wahrscheinlich kein Zufall, aber es wird gemunkelt, dass der Dienst seit Monaten erwägt, ein abonnementbasiertes Podcast-Angebot zu starten, das keinen Zugriff auf sein Premium-Musikabonnement beinhaltet. Gegen eine monatliche Gebühr bietet der Podcast-Service Zugang zu Originalshows und exklusiven Folgen. Es wurde Berichten zufolge in einer von Spotify durchgeführten Umfrage detailliert beschrieben.

In der Umfrage wurden vier Abonnement-Podcast-Pläne erwähnt, die bei 3 US-Dollar beginnen und bis zu 8 US-Dollar pro Monat betragen. Mit der günstigsten Stufe können Sie "exklusive Interviews und Episoden" ohne Werbung von der Spotify-Plattform anhören. Mit der teuersten Stufe können Sie „hochwertige Originalinhalte“ streamen und frühzeitig auf Episoden ohne Werbung von der Spotify-Plattform zugreifen.

Spotify hat in den letzten zwei Jahren auch in Podcasting investiert, beispielsweise durch die Akquisition von Podcast-Produzenten wie Gimlet, Parcast und The Ringer. Es wurden auch Verträge mit Michelle Obama, Kim Kardashian West und Joe Rogan unterzeichnet.

