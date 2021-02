Spotify HiFi wird Ihnen später in diesem Jahr Audio in höherer Qualität bieten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Spotify HiFi ist der seit langem gemunkelte Audio-Service von Spotify in höherer Qualität. Die Einführung wird in ausgewählten (also nicht allen) Ländern beginnen, in denen Spotify später in diesem Jahr einen Service anbietet.

Wie andere Dienste wie Tidal HiFi oder Amazon Music HD bietet Spotify HiFi Streams in verlustfreier CD-Qualität. Es wird ein Upgrade für Spotify Premium-Abonnenten sein, also vermutlich eine Super-Premium-Stufe über dem bestehenden Premium-Abonnement.

Genau wie bei konkurrierenden Abonnements werden dies wahrscheinlich zusätzliche Kosten von 5 USD / 5 GBP pro Monat sein, obwohl Spotify bei seiner StreamOn-Veranstaltung, bei der der neue Service eingeführt wurde, nicht über die Kosten gesprochen hat. Wir wissen auch nicht, wie dies mit anderen Abonnementstufen wie Spotify Family oder Duo funktioniert.

Spotify fügte hinzu: "Hochwertiges Musik-Streaming ist durchweg eine der gefragtesten neuen Funktionen unserer Benutzer." Es wurde auch über die Kompatibilität mit Spotify Connect gesprochen und hinzugefügt, dass "wir mit einigen der weltweit größten Lautsprecherhersteller zusammenarbeiten, um Spotify HiFi über Spotify Connect so vielen Fans wie möglich zugänglich zu machen."

Spotify hat auch Billie Eilish dazu gebracht, ein schönes kleines Lockdown-Video zu machen. Billie sagte: "Hohe Audioqualität bedeutet mehr Informationen. Es gibt Dinge, die Sie nicht hören werden, wenn Sie kein gutes Soundsystem haben. Es ist wirklich wichtig, nur weil wir Musik machen, die [wir] so gehört werden möchten, wie sie ist." wurde gemacht."

Der neue Dienst wird das Abonnementmodell von Spotify erneut ins Rampenlicht rücken - das britische Parlament untersucht derzeit die Wirtschaftlichkeit des Musik-Streamings , während es erneut gegen wichtige Konkurrenten antreten wird - insbesondere gegen Apple (über das es sich bei der Europäischen Kommission beschwert hat) und Amazonas.

Schreiben von Dan Grabham.