Spotify wird möglicherweise bald Unterstützung für die lokale Musikwiedergabe hinzufügen

(Pocket-lint) - Spotify fügt seiner App häufig neue Updates hinzu, um unser Hörerlebnis angenehmer zu gestalten. Eine Sache, die leider gefehlt hat, ist die Möglichkeit, die Musik, die Sie bereits auf Ihrem Telefon haben, einfach abzuspielen. Es scheint, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird.

Jane Manchun Wong hat Hinweise entdeckt, dass Spotify möglicherweise an der Wiedergabe lokaler Geräte für Android arbeitet.

Spotify arbeitet endlich an der Unterstützung lokaler Dateien auf dem Gerät für Android!



Sie müssen es nicht mehr von Ihrem Desktop aus synchronisieren: D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs - Jane Manchun Wong (@wongmjane), 6. Dezember 2020

Es sieht so aus, als könnten Sie mit dieser Funktion Ihre lokale Musik synchronisieren und diese dann wiedergeben, ohne eine aktive Internetverbindung zu benötigen. Wenn diese Funktion angezeigt wird, müssen Sie lediglich die Einstellungen aufrufen und auf klicken, um die Gerätedateien anzuzeigen. Die App sollte dann Ihr Telefon nach Musikdateien durchsuchen und Sie diese problemlos abspielen lassen.

Es ist nicht klar, ob dies sowohl für kostenlose als auch für Premium-Benutzer verfügbar sein wird.

Dies ist eines von vielen Updates, die in der App angezeigt werden. Andere haben das Erscheinen von Geschichten im Instagram-Stil in die App aufgenommen, Podcast-Änderungen und mehr . Es gibt also sicherlich genug, um die Dinge interessant zu halten.

Schreiben von Adrian Willings.