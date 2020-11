Erwägt Spotify einen abonnementbasierten Podcast-Dienst?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Spotify erwägt möglicherweise den Start eines abonnementbasierten Podcast-Dienstes, der keinen Zugriff auf sein Premium-Musikabonnement beinhaltet.

Gegen eine monatliche Gebühr bietet der Podcast-Service Zugang zu Originalshows und exklusiven Folgen. Laut Andrew Wallenstein , Präsident der Intelligence Platform von Variety, wurde dies in einer Umfrage über die Spotify-App detailliert beschrieben. In der Umfrage wurden vier Abonnement-Podcast-Pläne erwähnt, die bei 3 US-Dollar beginnen und bis zu 8 US-Dollar pro Monat betragen. Mit der günstigsten Stufe können Sie "exklusive Interviews und Episoden" ohne Werbung von der Spotify-Plattform anhören.

Mit der teuersten Stufe können Sie jedoch „qualitativ hochwertige Originalinhalte“ streamen und frühzeitig auf Episoden ohne Werbung von der Spotify-Plattform zugreifen.

Es sieht so aus, als wäre der Premium-Podcast-Plan werbefrei und eine Mischung aus exklusiven zusätzlichen Inhalten zu Preisen zwischen 3 und 8 US-Dollar. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM - Andrew Wallenstein (@awallenstein), 6. November 2020

Das alles könnte hypothetisch sein, wohlgemerkt. Die Mitarbeiter von Spotify haben bereits Erklärungen abgegeben, wonach routinemäßig Umfragen durchgeführt werden, die nur als "wichtige Erkenntnisse" dienen. Mit anderen Worten, es möchte, dass Sie denken, es testet das Wasser. Aber das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren in Podcasting investiert, beispielsweise durch die Akquisition von Podcast-Produzenten wie Gimlet, Parcast und The Ringer. Es wurden auch Verträge mit Michelle Obama, Kim Kardashian West und Joe Rogan unterzeichnet.

Alles in allem sieht Spotify eine Zukunft, in der Podcasts nicht kostenlos sind.

Schreiben von Maggie Tillman.