Spotify erhöht möglicherweise seine Preise weltweit

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Spotify hat berichtet, dass es in seinen Gewinnberichten für das dritte Quartal zu einem Umsatzrückgang gekommen ist. Infolgedessen sucht das Unternehmen nach Möglichkeiten, um die zukünftigen Ergebnisse zu verbessern.

Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, die Kosten für Abonnements weltweit zu erhöhen. Durch Preiserhöhungen könnte der Umsatz insgesamt verbessert werden. Dies muss jedoch sorgfältig verwaltet werden, um sicherzustellen, dass die Benutzer weiterhin Wert in ihren monatlichen Abonnements sehen.

Spotify hat in den letzten Monaten versucht, durch "erweiterten Inhalt" - einschließlich Original- und exklusiver Podcasts - einen Mehrwert für die Benutzer zu schaffen. Die App verfügt jetzt über 1,9 Millionen Podcasts mit rund 58 Spotify-Originalen.

Es ist diese Art von Inhalten, von denen das Unternehmen hofft, dass sie ausreichen, um eine Preiserhöhung zu rechtfertigen, ohne dass sich die Leute abmelden. Das Unternehmen hat bereits Preiserhöhungen in einigen Bereichen getestet - in Regionen wie Skandinavien und Australien wurden kürzlich geringfügige Erhöhungen des Familienplans verzeichnet . Auch in Belgien, der Schweiz, Bolivien, Peru, Ecuador und Kolumbien sind die Preise gestiegen.

Spotify ist sich jedoch der potenziellen Probleme im Zusammenhang mit dem Timing bewusst. 2020 ist für viele ein schwieriges Jahr, und es ist wirtschaftlich wenig sinnvoll, die Preise in einer Rezession zu erhöhen, in der Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren oder Kosten senken wollen.

Schreiben von Adrian Willings.