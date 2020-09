Spotify arbeitet möglicherweise an einer Karaoke-Funktion

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kürzlich wurde bekannt, dass Twitch Sings zum 1. Januar 2021 geschlossen sein wird. Für Fans von Online-Karaoke ist dies zweifellos eine Enttäuschung. Twitch sagt, es arbeite an "... Tools und Diensten, die helfen, die gesamte Musik-Community auf Twitch zu unterstützen und zu vergrößern." aber was machst du in der Zwischenzeit?

Nun, Spotify könnte zur Rettung kommen. Jane Manchun Wong , die Internet-Super-Sleuth, hat Hinweise entdeckt, dass Spotify möglicherweise an einem eigenen Karaoke-Modus in der App arbeitet.

Spotify arbeitet im Karaoke-Modus



Der Stimmpegel ist einstellbar. pic.twitter.com/apeIlETAQs - Jane Manchun Wong (@wongmjane), 7. September 2020

Dies beinhaltet die Möglichkeit, einen eigenen Song auszuwählen, die Stimmpegel anzupassen und natürlich die entsprechenden Texte für die Melodie zu sehen. Es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass wir Rick-Rolled sind, basierend auf Wongs Songauswahl, aber wenn es um die Verwirklichung geht, wird es sicherlich ein großartiges Update für den Musik-Streaming-Service sein.

Im Gespräch mit NME sagte der Spotify-Sprecher:

"Bei Spotify führen wir routinemäßig eine Reihe von Tests durch, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Einige dieser Tests ebnen den Weg für eine breitere Benutzererfahrung, andere dienen nur als wichtiges Lernen."

Natürlich ist das keine offizielle Bestätigung, dass der Modus kommt, aber es wäre sicherlich eine großartige Ergänzung.

Schreiben von Adrian Willings.