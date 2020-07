Spotify-Chef: Musiker können nicht "alle drei bis vier Jahre Musik aufnehmen und denken, das wird ausreichen"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist fair zu sagen, dass Spotify-Chef Daniel Ek einige Künstler mit seinen neuesten Kommentaren zur Arbeitsmoral des modernen Musikers verärgert hat - einschließlich derer, die eine Reform der Streaming-Lizenzgebühren fordern.

In einem Interview mit Stuart Dredge von MusicAlly sagte Ek: "Was berichtet wird, sind die Leute, die unglücklich sind, aber wir sehen sehr selten jemanden, über den gesprochen wird ... Ich bin zufrieden mit all dem Geld, das ich durch Streaming bekomme. ""

Weiter fuhr er fort, dass diejenigen, die den traditionellen Musikveröffentlichungszyklen folgen, nicht "gut abschneiden" werden.

"Einige Künstler, die früher gut abgeschnitten haben, können in dieser zukünftigen Landschaft möglicherweise nicht gut abschneiden", fuhr Ek fort, "wo man nicht alle drei bis vier Jahre Musik aufnehmen kann und glaubt, dass das ausreichen wird."

Ek zitierte das extreme Beispiel von Taylor Swift als Best Practice - Swift brach den Rekord für die meisten Streams (98 Millionen laut Spotifys Earnings Call ) in einem Zeitraum von 24 Stunden letzte Woche nach der Veröffentlichung ihres Überraschungsalbums Folklore, das in Lockdown aufgenommen und weniger veröffentlicht wurde als ein Jahr seit ihrem letzten Album.

Die Aussage von Ek hat bei einigen Musikern Ärger ausgelöst, die darauf hinweisen, dass die Einnahmen aus dem Streaming schlecht sind , ein Problem, das durch den Mangel an Möglichkeiten, mit Live-Shows im gegenwärtigen Klima zu verdienen, verschärft wird.

Der Direktor der Performing Rights Society, Tom Gray , war eine besonders starke Stimme in der Debatte. Er sammelte Unterstützung auf Twitter unter dem Hashtag #BrokenRecord und sagte zu anderen Musikern, dass Ek "Ihren Mangel an lebenswertem Einkommen glaubt oder wenn Sie 50 haben Millionen Spiele und man verdient nicht genug, um in London Miete zu machen, ist ein narrativer Irrtum ".

Der Singer-Songwriter KT Tunstall war auch ein Unterstützer der Kampagne und sagte: "Streaming funktioniert für [Ek] und große Labels um einiges besser als für diejenigen, die das schaffen, wovon er profitiert." Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge verdienen große Labels jetzt mehr als 1 Million US-Dollar pro Stunde mit Streaming.

Mike Mills von REM hatte einige andere Wahlwörter für Ek.

Schreiben von Dan Grabham.