Was ist Spotify und wie funktioniert es?

(Pocket-lint) - Spotify ist ein digitaler Musik-Streaming-Dienst , der Ihnen Zugriff auf Millionen von Songs, Podcasts und Videos von Künstlern auf der ganzen Welt wie Apple Music bietet.

Spotify ist sofort attraktiv, da Sie kostenlos auf Inhalte zugreifen können, indem Sie sich einfach mit einer E-Mail-Adresse anmelden oder sich mit Facebook verbinden . Wenn Sie keine Lust auf monatliche Abonnementgebühren für Spotify Premium haben oder einfach nur in die Tiefe greifen und es ausprobieren möchten, ist der Einstieg einfach und unverbindlich.

Sie können die Hauptunterschiede zwischen Spotify Free und Premium in unserem separaten Feature erfahren, aber als kurze Zusammenfassung ist die kostenlose Version werbefinanziert, ähnlich wie Radiosender. Auf die kostenlose Version von Spotify kann auf PC, Laptop und Mobiltelefon zugegriffen werden, für den vollen Service ist jedoch ein Spotify-Premium-Abonnement erforderlich.

Der Einstieg in das Musikhören auf Spotify ist ganz einfach:

Besuchen Sie die Spotify-Website und melden Sie sich an . Wir empfehlen Ihnen, sich bei Facebook anzumelden, wenn Sie ein Konto haben, da es einfacher ist, Freunde zu finden und ihnen zu folgen, zu sehen, was sie hören, und Lieder mit ihnen zu teilen. Wählen Sie eine Abonnementstufe aus . Wir empfehlen, sich für Spotify Premium zu entscheiden, da es Ihnen Zugriff auf mehr Funktionen bietet, flexibler ist und mit mehr Geräten verbunden werden kann. Laden Sie die kostenlose Spotify-Anwendung herunter und installieren Sie sie. Es gibt Versionen für Desktop und iPhone/iPad und Android-Telefone . Melden Sie sich auf diesen Geräten in Ihrem Konto an und hören Sie zu.

Die grundlegende Einrichtung ist ziemlich einfach, aber Spotify bietet noch viel mehr, sobald Sie sich eingehend damit befasst haben, und es wird intelligenter, je mehr Sie zuhören.

Ja und nein. Mit Spotify Premium können Sie Musik so einstellen, dass sie "offline" verfügbar ist, aber das ist nicht dasselbe wie das Herunterladen von Musik im herkömmlichen Sinne. Sie können beispielsweise nicht versuchen, das System zu spielen, indem Sie ein Album herunterladen und Ihr Abonnement zu einem späteren Zeitpunkt kündigen. Und Sie können die Tracks nicht herunterladen, um sie auf eine CD zu brennen oder auf andere Geräte zu kopieren.

Die Idee des Offline-Modus von Spotify besteht darin, Ihnen den Zugriff auf Ihre Lieblingsmusik zu ermöglichen, wenn Sie versuchen, mobile Daten zu speichern oder an einen Ort zu reisen, an dem der Zugang zum Internet möglicherweise nicht einfach ist.

Mit Spotify Premium stehen Ihnen bis zu 10.000 Songs zur Verfügung, die Sie offline auf bis zu fünf verschiedenen Geräten anhören können. Das Herunterladen von Songs, Alben oder Playlists auf Spotify ist ebenfalls einfach, was großartig ist. Schalten Sie einfach den Schalter neben Download auf dem Album um, das Sie herunterladen möchten, um es offline anzuhören. Alternativ klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und dann auf "Download".

Die Datenmenge, die Spotify durchbrennt, hängt von der gewählten Streaming-Qualität ab – mehr dazu in einer Minute. Dies ist ein grober Anhaltspunkt dafür, wie viele Daten Spotify verarbeiten wird:

Eine Stunde Musikwiedergabe verbraucht etwa 50 MB an Daten, wenn die Qualität auf "normal" eingestellt ist.

Bei normaler Qualität können Sie etwa 24 Stunden Musik bei etwa 1 GB Datenverbrauch abspielen.

Bei hoher Qualität wird 1 GB in weniger als 15 Stunden verbraucht.

Bei extremer Qualität verbrauchen Sie 1 GB Daten in 7 Stunden.

Bei der Videowiedergabe verbrauchen Sie viel mehr Daten.

Sie können die Qualität des Streamings und Downloads von Songs über mobile Daten in den Einstellungen Ihres Geräts überprüfen und ändern.

Es gibt vier verschiedene Streaming-Qualitätsstufen für Spotify. Das gesamte Streaming erfolgt im Ogg Vorbis-Format und verwendet die folgenden Bitraten für jede der Qualitätsstufen:

Niedrig bei 24kbps

Normale Streams mit 96kbps

Hoch bei 160kbps

Sehr hohe Streams mit 320 kbps

Die von Ihnen verwendete Qualitätsstufe hängt von Ihren Vorlieben und Entscheidungen bezüglich der Datennutzung ab. Beachten Sie jedoch, dass Very High nur für Spotify Premium-Abonnenten verfügbar ist. Auch mit dem Webplayer erhalten Spotify-Free-Benutzer nur Zugriff auf 128kbit/s-Qualität gegenüber 256kbit/s für Premium-Benutzer.

Wenn Sie sich bei Spotify mit Facebook anmelden oder Ihr Facebook- Konto zu einem späteren Zeitpunkt verbinden, können Sie ganz einfach Freunde finden und ihnen folgen und sehen, was sie hören. Der Aktivitätsfeed wird auf der rechten Seite der Desktop-Software angezeigt und ist eine großartige Möglichkeit, Freunde zu finden, die dieselbe Musik wie Sie hören oder sich über ihre neueste ABBA-Sitzung lustig machen.

Sie können auch die Suchfunktion innerhalb der App verwenden, um Freunde zu finden. Rufen Sie Ihr Profil in den Einstellungen auf und tippen Sie auf die Schaltfläche "Freunde finden", mit der Sie weitere Freunde oder Künstler finden und ihnen folgen können.

Wenn Sie nicht auf Facebook sind oder Ihr Facebook-Konto nicht mit Spotify verbinden möchten, können Sie trotzdem Freunde finden und ihnen folgen. In einigen Fällen kann es nur etwas schwieriger sein.

Laut Spotify ist der beste Weg, einen Freund zu finden und ihm zu folgen, das Suchfeld auf dem Desktop-Client zu verwenden und dieses Format zu verwenden:

spotify:user:USERNAME

Kopiere dies und ersetze USERNAME durch den Namen deines Freundes. Wenn dies nicht funktioniert, bitten Sie Ihren Freund, entweder seinen Profillink direkt von seiner Profilseite zu kopieren und an Sie zu senden. Fragen Sie alternativ, ob sie eine ihrer öffentlichen Playlists mit Ihnen teilen können. Wenn sie die Playlist erstellt haben, ist ihr Benutzername als Zahl in der URL enthalten:

https://open.spotify.com/user/1149074494/playlist/0sBC03hIa7vrUSUeX8S8KY

Sie können entweder diese Nummer verwenden, um sie zu finden, oder auf ihren Namen in der Playlist klicken, um ihnen zu folgen. Ausführlichere Anleitungen zum Finden von Freunden auf Spotify finden Sie im offiziellen Tutorial von Spotify .

Eine Playlist zu erstellen ist so einfach wie mit der rechten Maustaste auf einen Song zu klicken und auf „Add to Playlist“ zu klicken oder auf die drei Punkte neben einem Song in der App zu klicken. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingssongs und stecken Sie sie in eine Playlist für Ihr persönliches Hörvergnügen. Sobald Sie beginnen, werden Sie schnell feststellen, dass Sie Playlists folgen, die von Freunden erstellt oder von Künstlern kuratiert wurden.

Spotify ist auch intelligent. Je mehr Sie hören, desto mehr lernt es die Art von Musik, die Sie mögen, und das wirkt sich auf die Musik aus, die es Ihnen in Zukunft präsentiert. Wenn Sie in den Abschnitt "Startseite" der App eintauchen, finden Sie eine Reihe von Empfehlungen, die auf Ihren letzten Hörgewohnheiten basieren. Dazu gehören unter anderem ähnliche Künstler, die Sie bereits gehört haben, sowie Ihre Playlists " Discover Weekly " , " Release Radar " , " Top Songs of [year ] " und " Family Mix " .

"Discover Weekly" ist eine Playlist, die jeden Montag automatisch von Spotify aktualisiert wird und eine Reihe verschiedener Songs enthält, die auf dem basieren, was Sie kürzlich gehört haben.

"Release Radar" ist eine Auswahl neuer Tracks von Künstlern, denen du folgst. Es ist erwähnenswert, dass Sie, wenn Sie Ihren Lieblingsmusikern folgen, auch Benachrichtigungen und Updates erhalten, wenn sie neue Inhalte veröffentlichen.

"Family Mix" kombiniert Musik, die von jedem in einem Premium for Family-Abonnement gehört wird, und Sie können zwischen Chill oder Upbeat wählen.

"Top Songs of [year] sind alle Songs, die du im letzten Jahr am meisten geliebt hast.

Um neue Musik zu entdecken, können Sie entweder auf die Registerkarte "Startseite" tippen, wo Sie viele Optionen finden, oder Sie können auf die Registerkarte "Suchen" gehen, um nach neuen Inhalten nach Kategorie und Genre zu suchen. Dies sind großartige Möglichkeiten, um neue Musik zu entdecken, die Ihrem aktuellen Geschmack ähnelt, die Sie aber sonst vielleicht nicht gehört hätten.

Im September 2021 hat Spotify ein raffiniertes Update für seine mobile App veröffentlicht, mit dem Sie Ihre Playlists aktualisieren können. Enhance ist eine Schaltfläche, die Sie oben in Ihren Playlists drücken können. Wenn Sie auf die Schaltfläche tippen, wird die Playlist mit zusätzlichen Songs in ähnlicher Weise erweitert. Personalisieren Sie Musikempfehlungen basierend auf Ihren aktuellen Hörgewohnheiten.

Die Schaltfläche zum Verbessern fügt Ihrer Playlist zusätzliche Songs hinzu, die zwischen denen eingefügt werden, die Sie bereits hinzugefügt haben. Sie erhalten einen zusätzlichen Song nach jeweils zwei Ihrer eigenen Tracks, wobei maximal 30 zusätzliche zu Ihrer Playlist hinzugefügt werden.

Wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, können Sie auf die Plus-Schaltfläche klicken, um jeden Titel dauerhaft hinzuzufügen. Wenn Sie kein Fan der Ergänzungen sind, können Sie erneut auf „Verbessern“ klicken und das Hinzufügen wird wie eine Rückgängig-Schaltfläche entfernt. Enhance wird in mehreren Regionen eingeführt. Wenn Sie es jetzt nicht sehen, sollten Sie dies in Zukunft tun.

Einer der offensichtlichen Vorteile von Spotify besteht darin, dass Sie, wenn Sie es auf Ihrem Telefon verwenden, eine Verbindung zu einer Vielzahl verschiedener Bluetooth-Geräte herstellen und Ihre Inhalte auf diese Weise streamen können. Ob Home-Audio-Receiver, Headunit im Auto, Bluetooth-Kopfhörer oder per Bluetooth verbundener Lautsprecher – es gibt viele Möglichkeiten. Mit Spotify Premium können Sie auch Spotify Connect nutzen.

Spotify Connect ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik über eine Vielzahl von verschiedenen mit Wi-Fi verbundenen Geräten abzuspielen, darunter alles von Wi-Fi-Lautsprechern bis zu Ihrem Fernseher, Amazon Echo , Google Home, Chromecast , PC und vielem mehr.

Das ist großartig, denn so können Sie Ihre Musik an mehr Orten und mit mehr Geräten hören. Es bietet Ihnen auch die Wahl, wie Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Spotify-Konto steuern. Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Telefon zu Lautsprechern in Ihrer Lounge streamen, können Sie es als Fernbedienung verwenden, um die Lautstärke einzustellen, Titel zu wechseln oder eine Party-Playlist während des Hörens zu erstellen.

Wenn Sie stolzer Besitzer eines Smart-Home-Lautsprechers wie Google Home oder Amazon Echo sind, ist es auch ein Kinderspiel, Ihre Lieblingssongs auf Spotify zu hören. Alles, was Sie tun müssen, ist, Spotify als Ihren primären Musikdienst in der entsprechenden App einzurichten und dann mit Ihrer Stimme den Lautsprechern zu befehlen, alles abzuspielen, was Sie möchten.

Wenn Sie mehrere Geräte besitzen , können Sie auch die Vorteile nehmen Multi-Room - Audio- Funktionalität auszustrahlen Spotify Melodien im ganzen Haus. Das Verbinden und Erstellen von Gruppen für diese Geräte und das anschließende Übertragen von Musik oder einer Playlist an diese Gruppen mit Ihrer Stimme ist eine unkomplizierte Angelegenheit und eines der Highlights beim Besitzen eines KI-betriebenen intelligenten Lautsprechers.

Spotify hat offenbar einige Nachforschungen angestellt und festgestellt, dass ein großer Prozentsatz der Haustierbesitzer speziell Melodien für ihre Haustiere spielt.

Um Haustierbesitzern das perfekte Hörerlebnis zu bieten, hat das Unternehmen ein Tool entwickelt, mit dem Sie eine Playlist für Haustiere erstellen können. Auch der Einstieg ist ganz einfach:

Besuchen Sie die Spotify Playlist Mini-Site Melde dich in deinem Konto an Klicken Sie hier, um Ihr Haustier auszuwählen, ob Hund, Katze, Leguan, Hamster oder Vogel Wählen Sie eine Stimmung und fügen Sie einige Informationen zu Ihrem Haustier hinzu Fügen Sie ihren Namen hinzu Klicken Sie hier, um die Playlist zu erstellen und zu hören

Diese haustierorientierten Playlists basieren auf Ihren musikalischen Vorlieben und gehen nur auf die Stimmung und Veranlagung Ihres Haustieres ein.

Spotify Kids ist eine App, die speziell für kleine Kinder entwickelt wurde, die zu einem Haushalt gehören, der bereits über einen Spotify Premium-Plan verfügt.

Diese App richtet sich an Kinder ab drei Jahren und ist so konzipiert, dass sie "sicher" und privat ist. Wie zu erwarten, ist die Musik hier interaktiver mit Liedern zum Mitsingen, Filmsoundtracks und sogar Geschichten.

Zu den Hörinhalten dieser App gehören auch Melodien, die von einem engagierten Team von Redakteuren handverlesen wurden, um Ihren Kleinen ein großartiges Hören zu gewährleisten.

Die App ist auch kinderfreundlich gestaltet, um sie ansprechend und benutzerfreundlich zu gestalten.

Es wird noch eingeführt, ist aber in mehreren Regionen verfügbar, darunter Argentinien, Brasilien, Mexiko, Großbritannien, Australien, Dänemark, Schweden, Neuseeland und mehr. Wie die Haupt-Spotify-App ist Spotify Kids auch für Android- und iOS-Geräte verfügbar.

Spotify Stations ist eine weitere separate App, die neben der Haupt-Spotify-App heruntergeladen werden kann.

Stations soll den Hörern einen einfachen Zugriff auf kuratierte Playlists und ein radioähnlicheres Erlebnis bieten. Es wurde auch entwickelt, um ein Hörerlebnis zu schaffen, das Sender basierend auf Ihren Hörgewohnheiten erstellt.

Wie Spotify Kids ist Stations sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar.

Spotify gibt es in zwei Hauptformen – kostenlos und Premium. Spotify Premium kostet 9,99 £ / 9,99 $ pro Monat und beinhaltet den Zugriff auf Funktionen wie werbefreies Streaming, unbegrenztes Überspringen, Streaming in extremer Qualität und Spotify Connect.

Wenn mehrere Personen in Ihrem Haus Spotify verwenden, können Sie Premium for Family in Betracht ziehen, das bis zu sechs Personen Zugriff auf ihr eigenes einzigartiges Spotify-Konto mit einer Rechnung bietet. Alle Benutzer müssen an derselben Adresse wohnen, daher ist dies kein Paket, in das Sie Ihre Freunde aufnehmen können, aber es ist eine gute Möglichkeit, die Kosten aufzuteilen.

Mit 14,99 £ / 14,99 $ ist Premium für die Familie nicht viel mehr als der Standardpreis des Premium-Plans, daher ist es eine lohnende Investition. Es gibt auch Spotify Duo, das für zwei Premium-Konten 12,99 £ / 12,99 $ pro Monat kostet.

Für Studenten gibt es einen ermäßigten Plan, der nur 4,99 £ / 4,99 $ pro Monat kostet.

Sie können Spotify kostenlos nutzen, aber die Funktionen sind begrenzt. Im kostenlosen Plan kann Musik im Zufallsmodus abgespielt werden und Sie können jede Stunde bis zu sechs Mal pro Stunde überspringen. Spotify Radio ist nicht verfügbar, aber Sie können auf Daily Mix-Wiedergabelisten zugreifen.

Mit dem kostenlosen Spotify-Plan können Sie auf alle Playlists zugreifen, neue Musik entdecken und Musik mit Freunden teilen. Sie können auch jede Playlist, jedes Album oder jeden Interpreten abspielen, jedoch nur im Zufallswiedergabemodus.

Spotify kann kostenlos auf Mobilgeräten, Desktops oder Tablets verwendet werden – so ist es problemlos und überall zugänglich. Sie können über die Smartphone-App, die Desktop-Software oder die Website auf die kostenlose Version zugreifen.

Die Premium-Stufe von Spotify bietet Ihnen Zugriff auf alles, erzwingt jedoch keine Werbung – egal, ob Sie auf dem Desktop, Handy oder Tablet zuhören.

Premium-Benutzer können jeden beliebigen Song abspielen (bei Bedarf), Playlists suchen und anhören, neue Musik entdecken, Playlists erstellen und bearbeiten sowie Musik und Playlists teilen.

Premium-Benutzer können auch jeden Titel überspringen, offline hören, hochwertige Musik hören und die Spotify-App auf ihrem Mobilgerät als Computer-Fernbedienung verwenden.

Spotify Codes ist eine Funktion von Spotify, die es Benutzern ermöglicht, Musik ganz einfach mit Freunden und Familie sowie ihrem Konto zu teilen, damit andere folgen können. Sie können damit einen einzigartigen Code für einen Song, ein Album, eine Playlist oder Ihr Profil generieren und dann eine andere Person dazu bringen, den Code zu scannen, um ihn mit ihrem Gerät zu teilen und ihnen zu ermöglichen, ihn ebenfalls zu genießen oder Ihnen zu folgen.

Spotify Codes funktioniert sowohl auf iPhone- als auch auf Android-Geräten. Um es zu verwenden, müssen Sie nur auf die Schaltfläche "..." neben dem, was Sie teilen möchten, klicken und Sie sehen ein Popup mit dem Album, dem Lied oder der Wiedergabeliste Artwork und der Code sitzt darunter. Klicken Sie auf diesen Code, um zu zoomen, damit die andere Person ihn scannen kann.

Tippen Sie auf dem anderen Gerät unten auf die Registerkarte Suchen und dann oben auf die Suchleiste. Oben rechts befindet sich ein Kamerasymbol, mit dem Sie beim Start einfach den Code scannen können. Spotify-Codes stehen allen offen.

Außerhalb von Spotify-Codes können Sie Songs von Spotify auch ganz einfach direkt über eine Reihe von Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Skype, Tumblr oder einfach einen direkten Link teilen, um einen verwendbaren Link an eine beliebige Stelle im Web zu kopieren. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Desktop oder drücken Sie die drei Punkte auf dem Handy auf den Song, das Album, den Interpreten oder die Playlist, die Sie teilen möchten, und wählen Sie den entsprechenden Dienst aus.

Spotify veröffentlicht regelmäßig Updates für seinen Dienst, um Ihr Hörerlebnis zu verbessern. Dazu gehören maßgeschneiderte Playlists und Entdeckungsreisen, die Ihnen helfen, Ihren musikalischen Horizont zu erweitern und neue Künstler zu finden, die Ihnen wahrscheinlich gefallen werden.

Manchmal fügen sie jedoch nur skurrile Listen hinzu, die zeigen, wie gut sie Sie basierend auf Ihren aktuellen Hörtrends kennen. Time Capsule ist ein Beispiel für diese Zauberei.

Dies ist eine personalisierte Playlist, die etwa 60 Tracks auswählt, die Sie als Kind gehört hätten. Es ist eine Sammlung von Throwback-Songs, die Sie mit nostalgischer Freude erfüllen werden.

Wir fanden, dass Time Capsule ziemlich genau ist, sogar erschreckend, aber es erfordert offensichtlich, dass Spotify über gute Kenntnisse Ihres Musikgeschmacks verfügt, also hören Sie zu!

Spotify lernt, was Ihnen gefällt, während Sie es verwenden. Je mehr Sie zuhören, desto intelligenter wird es. Dieser Musik-Streaming-Dienst ist für diese Art von Intelligenz brillant. Anschließend werden basierend auf Ihren Präferenzen automatische Wiedergabelisten erstellt.

Dazu gehören automatisierte Playlists wie Summer Rewind, die alle Songs enthalten, die Sie in den letzten Monaten am häufigsten gehört haben.

Daily Mix-Wiedergabelisten sind etwas anders, sie sind wie ein Radiosender, der Ihre Lieblingssongs mit ähnlicher Musik mischt, von der Spotify glaubt, dass sie Ihnen gefallen wird. Mehrere Daily Mix-Wiedergabelisten sind für die verschiedenen Musikstile oder -genres verfügbar, die Sie auch hören. Diese individuellen Mixe werden so lange abgespielt, wie Sie sie hören möchten, und können verbessert werden, indem Sie die Songs, die Ihnen gefallen, mögen oder die, die Ihnen nicht gefallen, entfernen.

Wie Discover Weekly sind Daily Mix-Playlists eine großartige Möglichkeit, neue Musik zu entdecken, die Sie lieben werden.

Auf Spotify zu hören kann ein soziales Erlebnis sein. Wenn Sie beispielsweise Spotify mit Ihrem Facebook-Konto verbunden haben, können Freunde und Familie sehen, was Sie gerade hören, und Sie können Ihre Lieblingssongs mit ihnen teilen.

Es kann jedoch vorkommen, dass Sie nicht möchten, dass die Leute wissen, dass Sie ein bestimmtes Album oder einen bestimmten Song ständig wiederholen. Wir alle haben das schuldige Vergnügen, von dem wir nicht brauchen, dass die Welt davon erfährt.

Spotify trägt dem mit einem „ privaten Hörmodus “ Rechnung, den man aus den Einstellungen in der App, unter Social, und einem schnellen Knopfdruck im Desktop-Browser aktivieren kann.

Spotify ist mehr als nur ein Musik-Streaming-Dienst. Wenn Sie ein Spotify-Konto haben, können Sie damit auch Tausende verschiedener Podcasts anhören, die alles von Comedy über Sport, Lifestyle, Nachrichten und mehr umfassen.

Diese Podcasts sind sowohl in der App als auch im Desktop-Browser verfügbar und es ist einfach, Ihre Lieblings-Podcasts zu finden und zu verfolgen und von überall auf die neuesten Episoden zuzugreifen.

Wenn Sie Ihr Spotify-Konto nicht mehr benötigen, können Sie es löschen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sie von Premium auf ein kostenloses Konto herabstufen können. Wenn es also um die Kosten geht, empfehlen wir, dies zuerst zu berücksichtigen.

Wenn Sie Ihr Spotify-Konto immer noch löschen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn dies nicht funktioniert, können Sie auch diese Methode ausprobieren:

Melden Sie sich an und gehen Sie direkt zur Seite "Support kontaktieren" von Spotify. Wählen Sie als Kategorie „Konto“. Wählen Sie „Ich möchte mein Spotify-Konto dauerhaft schließen“. Klicken Sie dann auf , um Ihr Konto zu schließen oder Ihr Abonnement zu kündigen