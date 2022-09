Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Befindest du dich in einem Gruppenchat auf Snapchat und bemerkst, dass deine Freunde die Snaps, die du ihnen schickst, nicht speichern können? Oder hast du gesehen, wie ein Freund deinen Snap in einem Chat gespeichert hat, und möchtest das in Zukunft verhindern. Wie auch immer die Situation aussieht, es gibt eine einfache Möglichkeit, zu kontrollieren, ob andere Personen die Fotos und Videos, die du ihnen in einer Snapchat-Konversation sendest, speichern können. So geht's.

Als Erstes solltest du wissen, dass nicht jeder Snap in einem Chat in der Snapchat-App gespeichert werden kann. Es können nur Foto-Snaps ohne Zeitlimit gespeichert werden.

Öffne Snapchat und mache einen Foto-Snap, indem du auf die Aufnahmetaste drückst. Suche auf dem Bearbeitungsbildschirm nach dem unendlichen Timer in der rechten Leiste und wähle ihn aus. Dies ist ein Symbol mit einem unendlichen Symbol in einer Uhr. Auf dem nächsten Bildschirm siehst du 1 bis 10 Sekunden und Kein Limit. Wähle Kein Limit. Dies ist deine Standardeinstellung für alle Foto-Snaps, sofern du sie nicht änderst.

Wenn Sie die Option Kein Limit nicht wählen, können Ihre Freunde Ihre Schnappschüsse nicht in Chats speichern. Das war's! Beginnen Sie, mit Freunden zu chatten und ihnen Fotoschnappschüsse zu schicken. Sie können Ihre Fotoschnappschüsse im Chat speichern.

Wenn Sie in Schritt 4 nicht "Kein Limit" wählen, können Ihre Freunde Ihre Foto-Snaps nicht in Chats speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie dies wünschen.

Nur Video-Snaps, die auf eine Endlosschleife eingestellt sind, können gespeichert werden.

Öffne Snapchat und nimm einen Video-Snap auf, indem du die Aufnahmetaste gedrückt hältst. Suchen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm in der rechten Leiste nach der Schaltfläche Snap-Timer und wählen Sie sie aus. Es handelt sich um ein Endlos-Symbol in einer Schleife. Als Optionen werden Bounce, Einmal abspielen und Schleife angezeigt. Wählen Sie Schleife. Dies ist deine Standardeinstellung für alle Video-Snaps, sofern du sie nicht änderst. Das war's! Chatten Sie nun mit Ihren Freunden und senden Sie ihnen Video-Snaps. Sie können Ihre Video-Schnappschüsse im Chat speichern.

Wenn Sie in Schritt 3 keine Schleife auswählen, können Ihre Freunde Ihre Video-Snaps nicht in Chats speichern. Wählen Sie diese Option, wenn Sie dies wünschen.

Ob du einen Foto-Snap oder einen Video-Snap speichern möchtest, der Vorgang ist derselbe: Tippe beim Betrachten des Snaps auf das Drei-Punkte-Symbol in der Ecke und wähle Im Chat speichern aus. Wenn du das Speichern später rückgängig machen möchtest, drücke im Chat lange auf den gespeicherten Snap und wähle "Rückgängig machen". Denk daran: Wenn deine Freunde dir nicht erlauben, ihre Snaps zu speichern, kannst du das auch nicht in Direktnachrichten oder Gruppenchats auf Snapchat tun.

Schreiben von Maggie Tillman.