Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Im Sommer 2022 bestätigte Snap die Gerüchteküche und kündigte einen kostenpflichtigen Abonnementdienst namens Snapchat+ (oder Snapchat Plus) an. Snap, die Muttergesellschaft hinter der Snapchat-Mobil-App, stellte das neue Angebot als eine Möglichkeit dar, Zugang zu exklusiven, experimentellen und vorab veröffentlichten Funktionen zu erhalten. Hier erfährst du alles, was du über Snapchat+ wissen musst, z. B. wie viel es kostet, was du für dein Geld bekommst und wie du es abonnieren kannst.

Snapchat+ ist ein kostenpflichtiges Abo-Angebot innerhalb der Snapchat-Mobil-App. Damit werden neue Funktionen freigeschaltet, bevor jemand anderes sie nutzen kann. Auf einer Support-Seite für Snapchat+ beschreibt Snap diese Funktionen als "exklusiv, experimentell und vorveröffentlicht" und sagt, dass sie "dein Snapchat-Erlebnis verbessern und anpassen und es dir ermöglichen, tiefer in die Teile der App einzutauchen, die du am meisten nutzt".

-

Snap hat bereits erste Erfolge mit seinem kostenpflichtigen Abonnementdienst Snapchat+ erzielt. Das Unternehmen gab im August 2022 bekannt, dass es seit dem Start von Snapchat Plus Ende Juni 2022 eine Million zahlende Nutzer gewonnen hat.

In den USA können Sie Snapchat+ für 3,99 USD pro Monat, für 21,99 USD für 6 Monate oder für 39,99 USD pro Jahr erwerben.

Ab August 2022 erhalten Snapchat+-Abonnenten Zugang zu den folgenden Funktionen (Links zu den Support-Seiten von Snapchat für jede Funktion finden Sie ebenfalls unten):

Snap hat versprochen, Snapchat+ regelmäßig mit weiteren Funktionen zu aktualisieren. Am 15. August 2022 hat es das getan - mit einem Update, das vorrangige Story-Antworten einführte. Dadurch werden die Antworten von Abonnenten besser sichtbar, wenn sie auf Snap Stars (wie öffentliche Personen und verifizierte Schöpfer) antworten. Zu den weiteren Funktionen gehören spezielle Hintergründe für die Bitmoji-Zeichen der Nutzer und neue App-Icon-Designs. Du kannst auch ein Emoji hinzufügen, das Freunden angezeigt wird, nachdem sie einen Snap angesehen haben.

Es ist ganz einfach, Snapchat+ zu abonnieren.

Öffne die mobile Snapchat-App und melde dich an. Gehe zu deinem Profil Tippe auf das Snapchat+-Banner oben auf der Seite. Wähle ein Abonnement aus, um deine kostenlose 7-Tage-Testversion zu starten.

Du brauchst Hilfe? Wenn du die Snapchat+-Karte nicht siehst, musst du möglicherweise zuerst andere Bannerkarten in deinem Profil deaktivieren.

Snapchat+ ist für alle iPhone- und Android-Nutzer in den USA verfügbar.

Lohnt sich Apple Music? Testen Sie den Streaming-Dienst von Apple 3 Monate lang kostenlos von Pocket-lint International Promotion · 27 Juli 2021 Apple war nicht der Erste mit dem Musik-Streaming-Spiel, aber seine Plattform ist super beeindruckend.

Schreiben von Maggie Tillman.