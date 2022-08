Snapchat+ hat jetzt zusätzliche Funktionen für Abonnenten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Im Juni startete Snapchat seinen kostenpflichtigen Snapchat+ Abo-Service, um den Nutzern exklusive Funktionen und experimentelle Add-ons zu bieten.

Für eine monatliche Gebühr von 3,99 US-Dollar wurde den Snapchat-Nutzern der frühzeitige Zugriff auf eine Reihe von Funktionen versprochen, bevor diese für die breite Öffentlichkeit verfügbar waren. Die Liste der zusätzlichen Funktionen war damals kurz, aber das wird sich bald ändern.

-

Jetzt hat Snapchat einige neue exklusive Funktionen enthüllt, die für Snapchat+-Abonnenten verfügbar sind. Das Unternehmen hat versprochen, dass dies die ersten von vielen sind und dass es in Zukunft "häufig neue Features" geben wird, auf die sich die Abonnenten freuen können.

Lohnt sich Apple Music? Testen Sie den Streaming-Dienst von Apple 3 Monate lang kostenlos von Pocket-lint International Promotion · 27 Juli 2021 Apple war nicht der Erste mit dem Musik-Streaming-Spiel, aber seine Plattform ist super beeindruckend.

Zu den ersten dieser Funktionen gehören:

Bevorzugte Story-Antworten - wenn du eine Antwort auf eine Story postest, wird sie für Snap Stars leichter sichtbar sein.

Post View Emoji - du kannst jetzt ein Emoji auswählen, das deine Freunde sehen sollen, sobald sie deinen Snap gesehen haben. So kannst du deine Snaps auf individuelle Art und Weise abschließen.

Neue Bitmoji-Hintergründe - Snapchat+ Nutzer können auf spezielle Bitmoji-Hintergründe zugreifen, die sich von anderen abheben.

Neue App-Symbole - Du kannst dein App-Symbol ändern und gegen ein anderes Design auf deinem Startbildschirm austauschen.

Diese Funktionen sind zusätzlich zu Snapchat für das Web verfügbar, das vor ein paar Wochen eingeführt wurde:

MitSnapchat for Web können Snapchat+-Abonnenten von einem Desktop-Computer aus Nachrichten senden oder Freunde anrufen. So wird es noch einfacher, in Kontakt zu bleiben. Anscheinend wird es in Zukunft auch AR-Linsen für das Web geben. Es gibt also noch viel mehr, worauf man sich bei Snapchat+ freuen kann.

Snapchat+ ist ab sofort in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien, Neuseeland, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Kuwait, Katar, Oman, Bahrain, Ägypten, Israel, Schweden, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, der Schweiz, Irland, Belgien, Finnland und Österreich verfügbar. Wie Sie sich anmelden können, erfahren Sie hier.

Schreiben von Adrian Willings.