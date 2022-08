Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Snapchat hat eine weitere neue Sicherheitsfunktion angekündigt, mit der Eltern leichter den Überblick darüber behalten können, mit wem ihre Kinder auf der Plattform interagieren - das Familienzentrum.

Mit der neuen Schnittstelle können Sie jederzeit sehen, wer sich auf der Freundesliste Ihres Teenagers befindet, und Sie können auch überprüfen, mit wem er in der letzten Woche gechattet hat.

Die Nachrichten, die hin und her gehen, sind zwar nicht sichtbar, so dass Sie nicht alles sehen können, was Ihr Kind sagt, aber für viele dürfte es dennoch eine willkommene Ergänzung sein.

Snap sagt, dass es damit anerkennt, dass es schwierig ist, zu kontrollieren, was Ihre Kinder im wirklichen Leben sagen, so dass die Möglichkeit, jedes Wort virtuell zu sehen, den meisten nicht angemessen erscheint.

Wenn du jedoch der Meinung bist, dass ein Account deines Teenagers gegen die Snapchat-Regeln verstößt, kannst du ihn direkt über das Familienzentrum melden - da dies manchmal schon allein aus den Account-Namen ersichtlich sein kann.

Die Funktion ist für Personen unter 18 Jahren auf der Plattform verfügbar, aber selbst dann lädt Snapchat sie auf Wunsch einfach in das Familiencenter ihrer Eltern ein und gibt dem Teenager die Möglichkeit, Nein zu sagen, wenn sie diesen Spielraum haben.

Snap hat im Laufe des letzten Jahres immer mehr Optionen für die elterliche Kontrolle zu seiner App hinzugefügt, z. B. die Möglichkeit, das Hinzufügen von Konten für Teenager einzuschränken, und es sind noch weitere in Planung, darunter Filter, mit denen Eltern sehen können, wen ihre Teenager zuletzt als Freunde hinzugefügt haben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.