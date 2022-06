Snap könnte ein kostenpflichtiges Abonnement namens Snapchat Plus einführen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Snap testet Berichten zufolge ein kostenpflichtiges Abonnement namens Snapchat Plus.

Laut The Verge wird Snapchat Plus Ihnen einen frühen Zugang zu einigen Funktionen ermöglichen. Außerdem hat der Twitter-App-Forscher Alessandro Paluzzi vor kurzem festgestellt, dass Snap weitere Funktionen für Snapchat Plus testet, darunter die Möglichkeit, einen deiner Freunde als "BFF Nr. 1" zu kennzeichnen.

Zu den weiteren Funktionen gehören angeblich:

Zugang zu exklusiven Snapchat-Symbolen

Anzeige eines Abzeichens in deinem Profil

Sehen Sie Ihre Umlaufbahn mit BFF

Anzeige des Standorts deines Freundes in den letzten 24 Stunden

Sehen Sie, wie viele Freunde Ihre Story erneut angesehen haben

Paluzzi zeigte, dass der Preis für Snapchat Plus derzeit mit 4,59 Euro pro Monat und 45,99 Euro pro Jahr (etwa 4,84 Dollar) angegeben ist.

Bestes VPN 2022: Die 10 besten VPN-Angebote in den USA und Großbritannien von Roland Moore-Colyer · 17 Juni 2022

Snapchat ist eine mobile App für Android- und iOS-Geräte. Umgangssprachlich wird die App von ihren Nutzern oft Snap genannt. Der Entwickler von Snapchat ist ein öffentliches Unternehmen, das verwirrenderweise ebenfalls Snap heißt. Das Unternehmen selbst behauptet, ein Kameraunternehmen zu sein. (Als solches stellt es auch andere Produkte her, darunter Hardware wie die Snapchat Spectacles). Wie auch immer man es nennen möchte, Snap wird von Mitbegründer Evan Spiegel geleitet.

Eines der Kernkonzepte der mobilen App besteht darin, dass jedes Bild, Video oder jede Nachricht - auch Snap genannt -, das bzw. die Sie versenden, dem Empfänger nur für eine kurze Zeit zur Verfügung steht, bevor es unzugänglich wird. Diese temporäre oder flüchtige Natur der App wurde ursprünglich entwickelt, um einen natürlicheren Fluss der Interaktion zu fördern.

Mehr über Snapchat und seine Funktionsweise erfahren Sie im Pocket-lint-Leitfaden.

Schreiben von Maggie Tillman.