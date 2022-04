Snapchat und Live Nation bieten AR-Festival-Erlebnisse

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Snap hat eine Partnerschaft mit Live Nation angekündigt, um Snapchat AR-Erfahrungen auf globalen Festivals anzubieten.

Wie während der Online-Keynote des Snap Partner Summit 2022 bekannt gegeben wurde, wird die Vereinbarung dazu führen, dass Festivalgelände auf der ganzen Welt mit Augmented-Reality-Elementen angereichert werden, wenn sie mit der Snapchat-Kamera betrachtet werden.

Dazu gehören das bevorstehende Lollapalooza Festival in Kalifornien und Wireless in London. Die Besucher werden auch in der Lage sein, AR zu nutzen, um Merchandise anzuprobieren, Freunde auf dem Gelände zu finden und exklusive Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Die ersten, die das Live Nation Snapchat-Erlebnis nutzen werden, sind die Besucher des Electric Daisy Carnival in Las Vegas im Mai.

Dort wird es erweiterte Funktionen geben, um "Live-Musik wie nie zuvor" zu erleben.

Die Erlebnisse auf allen von Live Nation betreuten Festivals werden mit Hilfe des Snap-eigenen Kreativstudios Arcadia individuell gestaltet. Sie werden auch bei ausgewählten Konzerten verfügbar sein, wobei je nach Künstler einzigartige Aspekte zum Tragen kommen.

